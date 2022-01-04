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BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR - Son Dakika

BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR

04.01.2022 09:15

BİTLİS'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarla doluyor.

BİTLİS'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarla doluyor. Bölgede yaşayan yetiştiriciler, sık sık mandalarını sıcak suya getiriyor.

Hava sıcaklığının sıfır altında 20 derece olduğu bölgede mandalarla kaplıcaya giren gençler, sıcak suda eğlenirken, çevredekiler de merakla takip ediyor. Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor. Bölgedeki manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla kaplıcanın yolunu tutuyor. Gençler, su sıcaklığının 35- 40 derece olduğu kaplıcada hayvanları ile yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Mandalarını düzenli olarak sıcak suya getiren Muhammed Tören, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi. Tören, kış aylarında haftanın en az 2 günü mandalarını sıcak suya getirdiğini, hem temizlendiklerini hem de stres attıkları için süt verimlerinin arttığını belirtti.

BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR
BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR
BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR
BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR
BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR
BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR
BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR
BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR
BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR

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Nemrut Dağı, Güroymak, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİSLİ YETİŞTİRİCİLER, EKSİ 20 DERECEDE MANDALARIYLA KAPLICADA SUYA GİRİYOR - Son Dakika
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