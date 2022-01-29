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Bitlisliler eksi 10 derecede buz gibi suya girdiler - Son Dakika

Bitlisliler eksi 10 derecede buz gibi suya girdiler

29.01.2022 16:07

Bitlisliler eksi 10 derecede buz gibi suya girdiler Bitlisliler yaz aylarında kentin en soğuk kaynak suyu olan Altınkalbur suyuna kışın yaklaşık eksi 10 derecede girdiler.

Bitlisliler eksi 10 derecede buz gibi suya girdiler

BİTLİS - Bitlisliler yaz aylarında kentin en soğuk kaynak suyu olan Altınkalbur suyuna kışın yaklaşık eksi 10 derecede girdiler.

Beşminare Düşünce Akademisi tarafından organize edilen ve bu yıl 6'ncısı yapılan Altınkalbur Kış Yüzme Şenliği düzenlendi. Beşminare Düşünce Akademisi ve diğer Sivil Toplum Örgütleri sabah saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık eksi 10 derece olduğu Bitlis- Mutki yolu üzerinde bulunan Altınkabur suyuna girdiler. Buz gibi soğuk suya giren vatandaşlar farkındalık oluşturmak için suya girerek havuzu baştanbaşa kulaçladılar.

Düzenledikleri etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, "6'ıncı Altun Kalbur Kış Yüzme Şenlikleri"ne başladıklarını söyledi. Durer, "6'ncı Altun Kalbur Geleneksel Kış Yüzme Şenlikleri'ni bugün gerçekleştireceğiz. Bitlis; karı, kışı, soğuğu, akarsuları ve gölleriyle müstesna bir kent. Bitlis, soğuk bir şehir olsa da sıcak duyguların yaşandığı, omuz omuza, yürek yüreğe bir kent. Görmüş olduğunuz altun kalbur, harika güzellikte, belki de dünyanın en güzel yerlerinden biri, turizmde bölgemizin gözbebeği haline getirilebilecek kadar güzel bir yer. Beşminare Düşünce Akademisi olarak amacımız, ilimizdeki sivil toplum örgütleriyle birlikte burada bu güzelliği bütün dünyayla paylaşmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Bitlisliler eksi 10 derecede buz gibi suya girdiler
Bitlisliler eksi 10 derecede buz gibi suya girdiler
Bitlisliler eksi 10 derecede buz gibi suya girdiler

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Bitlis, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlisliler eksi 10 derecede buz gibi suya girdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlisliler eksi 10 derecede buz gibi suya girdiler - Son Dakika
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