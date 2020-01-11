Bitlisliler eksi 10 derecede suya girdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlisliler eksi 10 derecede suya girdiler - Son Dakika

Bitlisliler eksi 10 derecede suya girdiler

6 saat önce

Bitlisliler yaz aylarında kentin en soğuk kaynak suyu olan Altınkalbur suyuna kışın eksi 10 derecede girdi.

Bitlisliler eksi 10 derecede suya girdiler, System.String[]

Bitlisliler yaz aylarında kentin en soğuk kaynak suyu olan Altınkalbur suyuna kışın eksi 10 derecede girdi.


Bir grup vatandaş sabah saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık eksi 10 derece olduğu Bitlis- Mutki yolu üzerinde bulunan Altınkabur suyuna girdi. Serdar Dürer, Akif Erçelik ve Abidin Araboğa adlı vatandaşlar farkındalık oluşturmak için suya girerek havuzu baştan başa kulaçladılar. Yaz aylarında bile çok soğuk suya sahip olan Altınkalbur suyuna giren vatandaşlardan Abidin Araboğa, Ağustos ayında bile bu suda yüzemediğini söyledi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Beşminare Akademi Derneği Başkanı Serdar Dürer, bu organizasyonu 4 yıldır yaptıklarını söyledi. Dürer, "Dördüncü Altınkalbur kış yüzme şenliklerine başladık. Kışın en soğuk ayı olan çile ayında yani bu ayda Altınkalbur gibi çok soğuk bir suya girmek ilimizin doğasına folklorik yapısına dünden bugüne aktarılanlara bugünden yarınki kuşaklara aktarılacaklara faklılık ve farkındalık çalışması olarak ortaya çıkacaktır. Altınkalbur'un suyu ülkemizin en soğuk sularından biri olduğu söylenmektedir. Karın başkenti olan Bitlis'te böyle bir farkındalık çalışmasına bugünden başlamış bulunuyoruz. Hem suyun hemde havanın eksi derecelerde olduğu böyle soğuk bir günde karın başkenti Bitlis'te suya girmek inanıyorum ki güzel bir farkındalık çalışması olacak. Dünyanın değişik yerlerinde değişik göllerinde bu ve buna benzer etkinlikler zaman zaman yapılmaktadır" dedi.


Bitlis Vadi Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa ise kentte doğa sporlarıyla ilgilendiğini belirterek, "Altınkalbur da bir kış yüzme şenliği yapıyoruz. Burada 6 ay soğukla boğuşuyoruz. Arada bu tür sulara girerek vücudu alıştırmak lazım. Bizlerde buna farkındalık oluşturmak amacıyla eksi derecede suya gireceğiz. Güzel geçmesini umuyoruz. Yazın suyun soğukluğu nedeniyle suya girmemiştim. Bu ocak ayında suya gireceğim" diye konuştu. - BİTLİS

Bitlis, Sabah, Mutki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler
Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu

Son Dakika Haberleri
19:51 HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Erken seçim" istedi - Son Dakika
19:49 Tekirdağ'da da hissedilen bir deprem meydana geldi - Son Dakika
19:49 Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
19:48 Kar nedeniyle çöken garajdaki otomobil hasar gördü - Son Dakika
19:47 Kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
19:38 İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
18:42 Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 19:56:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlisliler eksi 10 derecede suya girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]