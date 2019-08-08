Bitlisliler, Grup İmera'nın konseriyle coştu



BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Büyük Bitlis Buluşmaları', İmera Grubu'nun verdiği konserle son buldu. Renkli görüntülerin yaşandığı kapanış programına katılanlar gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Bitlis Valiliği, Belediye ve Tanıtma Vakfı (BETAV)'nca düzenlenen 'Büyük Bitlis Buluşmaları' etkinliklerin kapanış programında İmera grubu sahne aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı konsere katılanlar, İmera Grubu'nun söylediği Karadeniz şarkılarıyla gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 3 gün süren etkinliklere yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını belirterek, "Şenliklerimiz bugün itibariyle son buldu. 5 Ağustos itibari ile 103'üncüsünü kutladığımız Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşu programı 'Büyük Bitlis Buluşmaları' ile beraber çok güzel bir şölen oldu. Önceki gün Bitlis'imizin yöresel yemek yarışması vardı. Bitlis'in mutfağı çok geniştir, Türkiye'de hemen hemen hiç bir yerde yoktur. Çok güzel bir yarışma oldu ve akabinde 'Manuş Baba' konserimiz vardı. Konser öncesi 150 çocuğumuzu sünnet ettirmiştik. Bugün de onun sünnet şölenini yaptık. Şunu söylemek istiyorum, çok şükür yaptığımız bu etkinlik halkta karşılık buldu. Bitlis 7 bin yıllık bir şehir. Mardin'de 200 civarında bir tarihi eser var, turizmde patlama yapıyor. Tabi komşu ilimiz sağ olsunlar, gitsinler. Ama, bizim Bitlisimiz neden olmasın. Burada bizim hatamız da var. Çünkü biz tarihimize sahip çıkamamışız" diye konuştu.



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