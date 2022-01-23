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BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ - Son Dakika

BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ

23.01.2022 09:36

BİTLİSLİLER, hafta sonunda Tatvan kara yolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne giderek kayak yapmanın keyfini çıkardı.

BİTLİSLİLER, hafta sonunda Tatvan kara yolu üzerinde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne giderek kayak yapmanın keyfini çıkardı. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle öğrenciler de, aileleriyle birlikte kayak yaparak eğlendi.

Kar kalınlığının yaklaşık 110 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde kayağın keyfini süren aileler, güzel havanın tadını çıkararak doyasıya eğlendi. Ankara'dan çocukları ile birlikte Bitlis'e gelen Özlem Doğan, daha önce Türkiye'nin birçok kayak merkezine gittiğini, ancak Bitlis'in kar yönünden diğer illerden farklı olduğunu belirtti. Doğan,?Ankara'dan çocuklarımızla birlikte Bitlis'e kayak yapmaya geldik. Yarıyıl ve hafta sonu tatilini de değerlendirelim, dedik. Tesis çok güzel. Ilgaz, Uludağ gibi birçok tesisi gördüm. Burası da çok güzel bir yer. Çok güzel kayıyoruz. Herkesi buraya kayak yapmaya davet ediyoruz.dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise, Türkiye'nin en fazla kar alan yerlerinden birinin Bitlis olduğunu ifade ederek, Kayak merkezimizi 1,5 ay önce açtık. Geçen hafta yoğun kar yağışından dolayı tesislerimizi açamamıştık. İnsanlarımız tesislerimize rağbet gösteriyor. Bitlis'te şu an aktif olan 2 tesisimiz var. Bunlardan biri Çiftkaya Kayak merkezimiz. Burada ayrıca temel eğitim kampımızı da başlattık. 15 gün sonra 8-15 yaş arasında 200'e yakın çocuğumuz kayak öğrenmiş olacaklar. Burada eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayanlar arasında seçmeler yapacağız. Burada da farklı şekilde faaliyetlerimiz devam etmektedir. Sadece kayak etkinliği değil, kar etkinliği de yapılmaktadır. Kızaklı kayak, kar voleybolu, halaylar çekiliyor. Akşamları da bazen meşaleli kayak etkinliklerimiz olacak. Tüm civar illerimizdeki vatandaşlarımızı ücretsiz kayak merkezlerimize davet ediyorumdiye konuştu.

BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ
BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ
BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ
BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ
BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ
BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ
BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ
BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ
BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ
BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ
BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ
BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ
BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ
BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ

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Kayak Merkezi, Tatvan, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BİTLİSLİLER, HAFTA SONUNDA KAYAK MERKEZİNE AKIN ETTİ - Son Dakika
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