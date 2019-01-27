Son Dakika Haberleri: Bitlisliler Kayak Merkezine Akın Etti

Bitlisliler Kayak Merkezine Akın Etti

37 dakika önce

Bitlis'te Gençlik ve Spor Bakanlığınca bünyesinde faaliyet gösteren El Aman Hanı Kayak Merkezi, hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı.

Bitlisliler Kayak Merkezine Akın Etti, System.String[]
Bitlis'te Gençlik ve Spor Bakanlığınca bünyesinde faaliyet gösteren El Aman Hanı Kayak Merkezi, hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı.

Hafta sonunu Bitlis- Tatvan kara yolu üzerindeki kayak merkezinde geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak karın keyfini çıkarıyor.

Vatandaşlardan Sait Durer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonunu kayak merkezinde kayak yaparak geçirdiklerini söyledi.

Merkeze çok sayıda vatandaşın geldiğini ifade eden Durer, "Burası kar memleketi. Evden çok fazla çıkamıyoruz. Yapabildiğimiz tek spor kayak. Herkese kayak merkezimize gelmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Snowboardcu Ferdi Cevrim ise kentte sosyal aktiviteler sınırlı olduğu için hafta sonlarında snowboard yaparak gençlere örnek olmaya çalıştıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:22 Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Bitlis, Güncel
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