Bitlisliler Kayak Merkezine Akın Etti
37 dakika önce
Bitlis'te Gençlik ve Spor Bakanlığınca bünyesinde faaliyet gösteren El Aman Hanı Kayak Merkezi, hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı.
Bitlis
'te Gençlik ve Spor Bakanlığınca bünyesinde faaliyet gösteren El Aman Hanı Kayak Merkezi
, hafta sonunda vatandaşların akınına uğradı.
Hafta sonunu Bitlis- Tatvan
kara yolu üzerindeki kayak merkezinde geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak karın keyfini çıkarıyor.
Vatandaşlardan Sait Durer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonunu kayak merkezinde kayak yaparak geçirdiklerini söyledi.
Merkeze çok sayıda vatandaşın geldiğini ifade eden Durer, "Burası kar memleketi. Evden çok fazla çıkamıyoruz. Yapabildiğimiz tek spor kayak. Herkese kayak merkezimize gelmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.
Snowboardcu Ferdi Cevrim ise kentte sosyal aktiviteler sınırlı olduğu için hafta sonlarında snowboard yaparak gençlere örnek olmaya çalıştıklarını belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:22 Kaynak: AA
Kayak Merkezinde Mahsur Kalan 200 Kişi Kurtarıldı
Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı
Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi
Son Dakika! Bakan Dönmez: Valiliklere Talimat Gönderip Okul ve Mesai Saatleri ile İlgili Düzenleme İstedik