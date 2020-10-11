Bitlisliler Kovid-19 sürecinde online sanat eğitimleriyle stres atıyor - Son Dakika

Bitlisliler Kovid-19 sürecinde online sanat eğitimleriyle stres atıyor

11.10.2020 11:13

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar, online sanat eğitimi alarak boş zamanlarını değerlendiriyor.

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar, online sanat eğitimi alarak boş zamanlarını değerlendiriyor.

Sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla zamanlarının büyük bölümünü evde geçiren kent sakinleri, bu süreçte yaşadıkları stresi en aza indirebilmek için sanata yöneldi.

Bulaş riskinden korunmak için evde izole olan vatandaşlar, salgın sürecinin yarattığı olumsuzlukları aşmak için internet üzerinden müzik, rölyef, resim, oyma ve filografi gibi 30 dalda açılan kurslara kayıt yaptırdı.

Online eğitimlere katılarak yeni bilgiler öğrenen kursiyerler, bu sayede birbirinden güzel eserler yaparak evde kalmanın olumsuz etkilerinden kurtuldu.

"İnsanlar sanatla uğraşarak rahatlıyor"

Bitlis Asarı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şazime Hancı, AA muhabirine, salgın sürecinde devlet büyüklerinin çağrıları doğrultusunda kendilerini izole ettiklerini söyledi.

Evde kalan insanların boş zamanlarını değerlendirmelerini ve sürecin olumsuz etkilerinden kurtulmalarını sağlamak amacıyla online sanat eğitimlerini başlattıklarını anlatan Hancı, kısa sürede çok sayıda kişinin kursa ilgi gösterdiğini belirtti.

Hancı, koronavirüs sürecinde hem devlete hem de insanlara katkı sunmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Psikolojik açıdan ciddi anlamda sıkıntı çeken insanlara ulaşıp bir nevi sanatla terapi etmek istedik. Çok fazla katılan oldu. Bu rağbet ve olumlu dönüşler sonucunda herkese ulaşmaya çalıştık. Bu süreci çok güzel bir şekilde onlarla atlattığımıza inanıyorum. Psikolojinin önemli olduğunu biliyoruz. Bu süreci inşallah devletimiz ve milletimizle atlatmayı başaracağız. Sanatın aynı zamanda insan psikolojisi üzerinde büyük etkisi var. Kişilere hitap ederken hangi sanat dallarının iyi geldiğini önceden belirledikten sonra o eğitimi veriyoruz. Bitlis'in yanı sıra birçok ilden kursiyerimiz eğitimlere katılıyor."

"Evde geçirdiğimiz günler sanatla güzelleşti"

Öğretmen Salih Uludağ ise evde kaldığı dönemlerde sanata ilgisinin arttığını ifade ederek, "Kurs sayesinde öğrendiğim filografi sanatının çok büyük katkısını gördüm. Pandemi sürecinde '3 T' dediğimiz televizyon, tablet ve telefondan uzaklaştım ve psikolojik açıdan da çok iyi geldi. Çocuklarımla çok mutlu ve güzel günler geçirdik. Bu noktada emeği herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Öğretim görevlisi Dr. Nurcan Bulut da uzaktan eğitimle ders vermelerine rağmen evde sıkıldığını ve farklı şeyler yapmak istediğini anlattı.

İnternet üzerinden rölyef eğitimi almaya başladıktan sonra hayatında önemli değişiklikler olduğunu dile getiren Bulut, şunları söyledi:

"Günlük işlerimi yaparken bile motive olmaya başladım. Daha önce sanatla alakam yoktu. Şu ana kadar 8 tablo yaptım. Daha sonra kabak oyma sanatı yaptım. Sanat eğitimleri bana terapi gibi geldi. Evde kalırken sanatla uğraşmasaydım bu süreci daha kötü atlatabilirdim. Hatta kendi öğrencilerime de derslere motive olamadıkları için sanatla uğraşmaları gerektiğini söylüyorum."

Evinin kiler bölümünü resim atölyesine çevirerek eğitim veren Burhan Gündoğdu, zor bir süreç yaşadıklarını ifade ederek, "Virüsten kendimizi uzaklaştırmak adına evlerimize kapandık. Bu süre içinde atölyelerimiz kapandı. Uzaktan eğitimler vermeye başladım. Dışarda olmamamız gereken bir süreç. İzole olurken kendi işimi yapmaya devam ettim. Sanattan uzak kalamadım. İnşallah bu sürecin sonunda güzel günlere kavuşacağız." diye konuştu.

Bitlisliler Kovid-19 sürecinde online sanat eğitimleriyle stres atıyor
Bitlisliler Kovid-19 sürecinde online sanat eğitimleriyle stres atıyor
Bitlisliler Kovid-19 sürecinde online sanat eğitimleriyle stres atıyor
Bitlisliler Kovid-19 sürecinde online sanat eğitimleriyle stres atıyor

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlisliler Kovid-19 sürecinde online sanat eğitimleriyle stres atıyor - Son Dakika

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