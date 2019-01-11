Son Dakika Haberleri: Bitmain'in Kurucu Ortakları Ceo'luktan Uzaklaştırılıyor

Bitmain'in Kurucu Ortakları Ceo'luktan Uzaklaştırılıyor

57 dakika önce

Dünyanın en büyük kripto para madencilik şirketi Bitmain'in kurucu ortakları Jihan Wu ve Ketuan Zhan, CEO'luk görevinden el çektiriliyorlar.

Bitmain'in Kurucu Ortakları Ceo'luktan Uzaklaştırılıyor, System.String[]
Dünyanın en büyük kripto para madencilik şirketi Bitmain'in kurucu ortakları Jihan Wu ve  Ketuan Zhan, CEO'luk görevinden el çektiriliyorlar.

South China Morning Post'un haberine göre, Wu ve diğer kurucu ortak Zhan birlikte yürüttükleri CEO'luk görevini devretmeye Aralık ayından itibaren hazırlanıyorlardı.

Haberini, adını açıklamak istemeyen kaynaklara dayandıran gazeteye göre, yeni CEO'luk için en önde gelen aday halen Pekin merkezli şirketin mühendislik direktörlüğünü yürüten Haichao Wang.

Bitmain ve Wu, konu hakkında henüz yorum yapmazken liderlik değişimi döneminin ne kadar süreceği de belli değil.

Kaynaklar, Wu ve Zhan'ın ortak başkan olacağını, günlük operasyonların yönetimini ise yeni CEO'nun üstleneceğini belirtiyor. Fakat Wu ve Zhan önemli kararlarda son söz hakkını yine ellerinde bulunduracak.

Aynı zamanda Kripto para madenciliği için özel bilgisayar üretiminde de yüzde 75 pazar payı ile dünya lideri olan Bitmain'in yönetim değişikliği kararı almasında kripto paraların 2018 yılında ortalama yüzde 70 düşerek şirketi zarar ettirmesi de etkili oldu.

Wu ve Zhan'ın, özellikle Wu'nun Bitcoin Cash isimli kripto para birimini desteklemesi konusunda da görüş ayrılığı içinde olduğu biliniyordu.

Jihan Wu'nun, ünlü kripto para milyarderi Roger Ver ile birlikte çok yatırım yaptığı Bitcoin Cash'in hedeflediği gibi Bitcoin'i tahtından edememesi, Bitmain'in de zarara uğramasına neden oldu. Kasım ayında Bitcoin Cash'in kendi içinde çıkan savaş da Wu ve Bitmain'e ciddi miktarda para kaybettirdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:02 Kaynak: DHA

CEO, Ekonomi
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