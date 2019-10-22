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Bitmeden Fark Et

6 dakika önce

Her yıl ülkemizde 3500 çocuk kansere yakalanıyor.

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Her yıl ülkemizde 3500 çocuk kansere yakalanıyor. Nükslerle bu rakam 5000 çocuğa ulaşıyor. Ne yazık ki; dünyada her dünyada her 3 saatte bir çocuğa kanser tanısı konuluyor. Çocuklarda dördüncü ölüm nedenini çocukluk çağı kanserleri oluşturuyor. Tüm çocukluk çağı kanserlerinde iyileşme oranı yüzde 70'e kadar çıkabiliyor. Bu nedenle erken tanı dolayısıyla FARKINDALIK çok fazla önem kazanıyor.


118-Y Lions Federasyonu ülkemizde çocukluk çağı kanseri farkındalığını arttırmak için bir farkındalık kampanyası görevini üstlendi.


Her kesimden insanın çocuğunu düzenli kontrole götürmesini ve öğrendiklerini çevresine de aktarmasını sağlayarak toplum bilincini yükseltmek ve farkındalık yaratmak üzere "Bitmeden Fark Et" diyoruz.


18 Ekim'de Sevgi Çiçekleri Çocuk Korosu'nun konseri ile başlangıç yapan Bitmeden Fark Et farkındalık kampanyamız, 11 Kasım'da düzenlenecek Ferhat Göçer konseri, söyleşiler, sergiler, TV programları ile okullarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde ve kadın kuruluşlarında farkındalık ve çocukluk çağı kanserine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:24 
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