Bitmek Tükenmek Bilmeyen Dans Etme İsteğinize Cevap Eagles & Butterflies!

İstanbul'un yeni festival deneyimi Big Burn İstanbul kapsamında RX Istanbul'da.

Downtempo'dan house'a, techno'dan deep house'a uzanan prodüksiyonları ile dans pistlerinde ayak basılmadık yer bırakmayan, 2016'da Innervisions etiketinden yayınladığı "X" parçasıyla hayli sükse yapan Los Angeles'lı Eagles & Butterflies (Chriss Barrat), Burn Enerji İçeceği ev sahipliğinde 25 Ocak Cuma RX'in dans pistini eskitmeye geliyor. Dixon, Ame, DJ Tennis, John Digweed, Maceo Plex gibi dans müziğin prestijli isimleri tarafından desteklenen Eagles & Butterflies bu yıl Mixmag'da en iyi çıkış yapan sanatçılardan biri olarak da seçildi. Dj Magazine'de sayısız kez yer alırken, kendisine gelen remix tekliflerinin %90'ını geri çeviren, asıl tutkusunun techno'dan çok vokalli canlı müzik olduğunu dile getiriyor.

Tomorrowland, Circoloco, Coachella, Secret Garden Party gibi bir çok etkinlikte setleriyle katılımcıları ateşleyen Eagles & Butterflies ile 25 Ocak Cuma gecesi elektronik müziğin ateşli rüzgarları RX'i saracağa benziyor.Hatıralarda yer alacak bu özel gecede katılımcılara en rahat ayakkabılarını giymelerini öneriyoruz.

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