Bitmeyen aşkımız: Friends - Son Dakika

Bitmeyen aşkımız: Friends

23.05.2021 07:28
Bitmeyen aşkımız: Friends, System.String[]

Friends'i ilk ne zaman izledim, hatırlamıyorum.

Friends'i ilk ne zaman izledim, hatırlamıyorum. Ama ilk ne zaman bağımlısı olduğumu hatırlıyorum. New York'un Hell's Kitchen mahallesindeki evimde hastalıktan öldüğüm bir akşamdı. Acılı konserve çorba içip ateşimi düşürmeye çalışırken ev arkadaşımın DVD'lerinden birini koydum ve bum! Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross ve Chandler'a işte böyle aşık oldum. O günden sonra her üzüntümde, her yatak döşek günümde 'Friends'e koştum. Dizinin finalini bütün New York'la beraber kocaman bir partide izledim; her repliğini, her sahnesini ezberledim. Şimdi 27 Mayıs'ta dizinin yayın haklarının HBO Max'e geçişini kutlamak için bir birleşme bölümü yayımlanacak ve ben sanki Rachel ve Ross ilk defa öpüşeceklermiş gibi heyecanlıyım. Peki nedir hikmeti bu 'Friendsmania'nın?

Bitmeyen aşkımız: Friends

Çekimleri geçen Nisan'da 24 numaralı Warner Bros. stüdyolarında gerçekleşen 'Friends: The Reunion'ın Türkiye yayın haklarını hangi kanal ya da platformun alacağı henüz netlik kazanmadı.

Z KUŞAĞI'NIN FENOMENİ

Eylül 1994'te NBC'de yayına giren 'Friends' 20'li yaşlarında altı arkadaşın New York'ta büyüme hikayesini anlatan klasik bir sitcom'du. Zengin ve şımarık Rachel, onun liseden kankası hırslı ve obsesif Monica, Monica'nın Rachel'a aşık, inek kardeşi Ross, Ross'un komik ve ilişkifobik arkadaşı Chandler, Chandler'ın ev arkadaşı, yakışıklı ama şapşal Joey ve grubun ayrıkotu, bohem Phoebe. Başka başka işlerde defalarca izlediğimiz bu arketipler yaratıcı ekibin elinde öyle bir yoğrulmuştu ki 10 sene boyunca her hafta 30 milyon seyirciyi ekran başına çektiler. Ama en çok da bu karakterleri canlandıran altı aktör getirdi reytingleri: Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry, Matt Le Blanc ve Lisa Kudrow. Alışılageldik star çekişmelerine düşmeyen, her biri kendi başına başrol olan, kaşe artışı pazarlığında "Ya hepimiz aynı parayı alırız ya da gideriz" diyecek kadar gerçek hayatta da 'arkadaş' olan bu ikonik altılının birbirine olan sevgisi seyirciye de geçti. Dizinin 52 milyonun izlediği sokaklar boşaltan finali gelip çattığında her biri bölüm başına 1'er milyon dolar kazanıyor ve öğle yemeklerini beraber yiyorlardı.

'Friends' tekrarları 2004'teki finalden sonra da uzun yıllar ekranlarda dönmeye devam etti, yaratıcılarına ve starlarına yılda 1 milyar dolar gibi bir gelir bıraktı. 2015'teyse Netflix'te yayımlanmaya başlayarak Gen Z'nin (Z Kuşağı) radarına girdi. 2018'de yayından kalkacağı ilan edildiğinde hayranlar bir imza kampanyası başlattı ve Netflix 100 milyon dolar ödeyerek yayın haklarını uzatmaya karar verdi. Kiminin yeni çekilmiş bir dönem dizisi sandığı, kiminin yükselen 90'lar trendlerine göz atmak için açtığı dizi çok geçmeden bir Z Kuşağı fenomenine dönüştü. Cep telefonlarının, sosyal medyanın olmadığı; dostlukların ve aşkların yüz yüze yaşandığı, kötülüğün barınamadığı ve en önemlisi içine doğduğunuz değil, seçtiğiniz aileyle yaşlandığınız konforlu 'Friends' evreni, her tarafı Wi-Fi'lanmış, az ilişkili-çok endişeli hayatlar yaşayan Z Kuşağı'na iyi gelmişti.

'Friends'in Z Kuşağı'na iyi gelmeyen tarafları da vardı elbet. Bugün bakıldığında son derece beyaz, kimi zaman homofobik ve transfobik, şişman şakalarına veya seksist anlara yenilebilen bir diziydi 'Friends'. Ama bunları kötü kalplilikten değil, şapşallıktan yapan, daha iyisini bilse hatalarını düzeltecek bir arkadaş gibiydi. Chandler'ın trans babası, Ross'un lezbiyen eski karısı, biseksüel Phoebe gibi dönemi için görünürlükleri dahi ilerici sayılabilecek karakterler ve güçlü bağımsız kadınlarla doluydu mesela. Üstelik 'Friends' her daim 'farklı bir aile mümkün' dedi seyirciye: Monica ve Chandler evlat edindiler, Phoebe abisine taşıyıcı annelik yaptı, Ross oğlunu eski karısı ve partneriyle birlikte büyüttü, Rachel bekar bir anneydi.

'Friends' pandeminin de en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Eski bölümlerini tekrar tekrar izlemek, Joey'nin "How you doin'?" demesini, Monica'nın "Biliyorum!" diye bağırmasını, Ross ve Rachel'ın bir küsüp bir barışmasını, Phoebe'nin ismini Prenses Consuela Banana Hammock'a değiştirmesini izlemek beynimize sıcacık bir yorgan örtmek gibiydi. Hepimizin sevdiklerinden uzak olduğu bir dönemde bu altı arkadaşın bir Şükran Günü masasında bir araya gelişini görmekse uzaktaki ailelerimize kavuşmak gibi... Ah bir de konuk oyuncular!

Brad Pitt'ten Julia Roberts'a, George Clooney'den Bruce Willis'e, Winona Ryder'dan Susan Sarandon'a dünyanın en büyük yıldızlarını belki de kariyerlerinin en komik rollerinde izlemek paha biçilmezdi.

Bitmeyen aşkımız: Friends

YILDIZLAR GEÇİDİ OLACAK

Bu yıldızların bazıları ve 'Friends' hayranı süperstar'lar 27 Mayıs akşamı yayımlanacak birleşme bölümünde de yer alacak. Lady Gaga, David Beckham, Justin Bieber, Reese Witherspoon ve Cindy Crawford açıklanan isimlerden bazıları. Janice, Gunther ve Richard gibi dizinin çok sevilen yan karakterleri de bölümün konuklarından. Pandemi sebebiyle çekimi defalarca ertelenen bölüm, HBO Max'in kuruluşunun birinci yılında, 'Friends'in çekildiği 24 numaralı Warner Bros. stüdyolarından seslenecek onu özleyenlere. James Corden'ın sunacağı programda Aniston ve diğerleri orijinal senaryolardan bölümler okuyacak, setleri ziyaret edecek ve hatıralarını yad edecek. 10 sezonun yayın hakları için 450 milyon dolar ödeyen HBO Max'in, 'Friends' altılısına bu bölümde yer almaları için kişi başı 2.5 milyon dolar verdiği biliniyor. Dizinin ilk bölümünde Monica Rachel'a döner ve "Gerçek dünyaya hoşgeldin. Berbat bir şey. Ama ona bayılacaksın" der. Gerçek dünyanın berbatlığından kaçmak istediğimizde bize hayatın güzelliklerini hatırlatan 'Friends'le kavuşmak için sabırsızlanıyoruz...

Bitmeyen aşkımız: Friends

Bilgi yarışmasında dairelerini Chandler ve Joey'e kaptırmamak için Monica ve Rachel'in verdiği mücadele (üstte), Monica-Chandler'ı sevişirken gören Phoebe'nin "Gözlerim, gözlerim!" diye bağırması (en üstte) hala izledikçe bizleri güldürüyor.

EN KOMİK BÖLÜMLERİ

Bütün Şükran Günü bölümleri. Ama en çok kafaların kapıya sıkıştığı bölüm (sezon 10, bölüm 8), Rachel'ın kıymalı pasta yaptığı bölüm (sezon 6, bölüm 9) ve Brad Pitt'in Rachel'dan nefret eden lise arkadaşını oynadığı bölüm (sezon 8, bölüm 9).

Bütün geçmişe dönüş bölümleri. Ama en çok Monica'nın kafasına donuk hindi geçirdiği bölüm (sezon 5, bölüm 8).

Rachel'ın Ross'a 18 sayfa mektup yazdığı 'We were on a break' (Ara vermiştik) bölümü (sezon 4, bölüm 1).

Ross, Chandler ve Rachel'ın kanepe taşıdığı bölüm (sezon 5, bölüm 16).

Ross hariç herkesin Monica ve Chandler aşkını öğrendiği; Phoebe'nin "Gözlerim, gözlerim!" diye bağırdığı o unutulmaz "Bildiğimizi bildiklerini bildiğimizi bilmiyorlar" bölümü (sezon 5, bölüm 14).

Ross'un Rachel ve Phoebe'ye 'unagi' kavramını anlatmaya çalışırken pataklandığı bölüm (sezon 6, bölüm 17).

Ross'un Rachel ve Joey'yi öpüşürken görüp "Ben iyiyim" diye ısrar ettiği bölüm (sezon 10, bölüm 2).

Herkesin geç kaldığı ve Joey'nin Chandler'ın bütün kıyafetlerini üst üste giydiği bölüm (sezon 3, bölüm 2).

Joey'nin Ichiban ruj reklamına çıktığı bölüm (sezon 10, bölüm 6).

Phoebe, kardeşinin üçüzlerini doğururken Joey'nin de yan odada taş düşürdüğü bölüm (sezon 5, bölüm 3).

Joey'nin el ikizini bulduğu bölüm (sezon 5, bölüm 24).

Monica ve Rachel'ın bilgi yarışmasında Chandler'ın işini bilemeyip apartman dairelerini Chandler ve Joey'e kaptırdıkları bölüm (sezon 4, bölüm 12).

ŞİMDİ NE YAPIYORLAR?

Jennifer Aniston

Dizide kardeşini oynayan Reese Witherspoon ile 'The Morning Show' adlı Apple + dizisinin yapımcısı ve başrolü.

Bitmeyen aşkımız: Friends

Courteney Cox

'Scream 5'in başrolünde ve Facebook için hazırladığı hamilelik belgeseli '9 Months With Courteney Cox'u çekiyor.

Bitmeyen aşkımız: Friends

Lisa Kudrow

Komedi dizileri 'Feel Good' ve 'Space Force'da oynuyor.

Bitmeyen aşkımız: Friends

Matt LeBlanc

Dördüncü sezonuna giren 'Man With a Plan' adlı sitkomun başrolünde.

Bitmeyen aşkımız: Friends

David Schwimmer

İngiliz komedi dizisi 'Intelligence'ın başrolünde.

Bitmeyen aşkımız: Friends

Matthew Perry

Açıklanmış yeni bir projesi olmayan Perry, Mayıs başında kız arkadaşı Molly Hurwitz ile nişanlandı.

Bitmeyen aşkımız: Friends
Bitmeyen aşkımız: Friends

Warner Bros, Z Kuşağı, Mayıs, dolar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bitmeyen aşkımız: Friends - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker'in Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına cevap: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'dan photoshop iddialarına videolu yanıt Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'dan photoshop iddialarına videolu yanıt Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 28 il için kuvvetli yağış uyarısı Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 28 il için kuvvetli yağış uyarısı Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Benimle evlendi ama yatakta takım arkadaşıyla daha fazla vakit geçirdi Eski Fenerli Roberto Carlos'un eşinden olay sözler: Benimle evlendi ama yatakta takım arkadaşıyla daha fazla vakit geçirdi Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor Son yılların en büyük bombası patlamak üzere! Lionel Messi, Fatih Terim'in öğrencisi oluyor Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar yaz turizmi için Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar yaz turizmi için Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu         
00:17
New York Times'tan skandal! Liste yayınlayıp, Filistin'e destek olan ünlüleri hedef gösterdiler New York Times'tan skandal! Liste yayınlayıp, Filistin'e destek olan ünlüleri hedef gösterdiler         
23:57
Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti         
22:43
Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler         
21:12
Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Beşiktaş'ta ayrılık mı yaşanacak? Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Beşiktaş'ta ayrılık mı yaşanacak?         
18:17
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor         
15:46
YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı YouTube'dan tüm videolara reklam koyma kararı         
13:50
Kocasının amcasıyla kaçan kadın Kocasının amcasıyla kaçan kadın "Onunla evlenmek istiyorum" dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi         
12:30
ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla         
12:24
Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak         
10:50
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu         
10:21
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
Dünyanın konuştuğu Meksikalı seri katil, her şeyi itiraf etti: Kurbanlarımı öldürüp cansız bedenlerini yedim Dünyanın konuştuğu Meksikalı seri katil, her şeyi itiraf etti: Kurbanlarımı öldürüp cansız bedenlerini yedim         
00:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 08:06:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitmeyen aşkımız: Friends - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement