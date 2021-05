Bitmeyen aşkımız: Friends

Friends'i ilk ne zaman izledim, hatırlamıyorum. Ama ilk ne zaman bağımlısı olduğumu hatırlıyorum. New York'un Hell's Kitchen mahallesindeki evimde hastalıktan öldüğüm bir akşamdı. Acılı konserve çorba içip ateşimi düşürmeye çalışırken ev arkadaşımın DVD'lerinden birini koydum ve bum! Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross ve Chandler'a işte böyle aşık oldum. O günden sonra her üzüntümde, her yatak döşek günümde 'Friends'e koştum. Dizinin finalini bütün New York'la beraber kocaman bir partide izledim; her repliğini, her sahnesini ezberledim. Şimdi 27 Mayıs'ta dizinin yayın haklarının HBO Max'e geçişini kutlamak için bir birleşme bölümü yayımlanacak ve ben sanki Rachel ve Ross ilk defa öpüşeceklermiş gibi heyecanlıyım. Peki nedir hikmeti bu 'Friendsmania'nın?

Çekimleri geçen Nisan'da 24 numaralı Warner Bros. stüdyolarında gerçekleşen 'Friends: The Reunion'ın Türkiye yayın haklarını hangi kanal ya da platformun alacağı henüz netlik kazanmadı.

Z KUŞAĞI'NIN FENOMENİ

Eylül 1994'te NBC'de yayına giren 'Friends' 20'li yaşlarında altı arkadaşın New York'ta büyüme hikayesini anlatan klasik bir sitcom'du. Zengin ve şımarık Rachel, onun liseden kankası hırslı ve obsesif Monica, Monica'nın Rachel'a aşık, inek kardeşi Ross, Ross'un komik ve ilişkifobik arkadaşı Chandler, Chandler'ın ev arkadaşı, yakışıklı ama şapşal Joey ve grubun ayrıkotu, bohem Phoebe. Başka başka işlerde defalarca izlediğimiz bu arketipler yaratıcı ekibin elinde öyle bir yoğrulmuştu ki 10 sene boyunca her hafta 30 milyon seyirciyi ekran başına çektiler. Ama en çok da bu karakterleri canlandıran altı aktör getirdi reytingleri: Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry, Matt Le Blanc ve Lisa Kudrow. Alışılageldik star çekişmelerine düşmeyen, her biri kendi başına başrol olan, kaşe artışı pazarlığında "Ya hepimiz aynı parayı alırız ya da gideriz" diyecek kadar gerçek hayatta da 'arkadaş' olan bu ikonik altılının birbirine olan sevgisi seyirciye de geçti. Dizinin 52 milyonun izlediği sokaklar boşaltan finali gelip çattığında her biri bölüm başına 1'er milyon dolar kazanıyor ve öğle yemeklerini beraber yiyorlardı.

'Friends' tekrarları 2004'teki finalden sonra da uzun yıllar ekranlarda dönmeye devam etti, yaratıcılarına ve starlarına yılda 1 milyar dolar gibi bir gelir bıraktı. 2015'teyse Netflix'te yayımlanmaya başlayarak Gen Z'nin (Z Kuşağı) radarına girdi. 2018'de yayından kalkacağı ilan edildiğinde hayranlar bir imza kampanyası başlattı ve Netflix 100 milyon dolar ödeyerek yayın haklarını uzatmaya karar verdi. Kiminin yeni çekilmiş bir dönem dizisi sandığı, kiminin yükselen 90'lar trendlerine göz atmak için açtığı dizi çok geçmeden bir Z Kuşağı fenomenine dönüştü. Cep telefonlarının, sosyal medyanın olmadığı; dostlukların ve aşkların yüz yüze yaşandığı, kötülüğün barınamadığı ve en önemlisi içine doğduğunuz değil, seçtiğiniz aileyle yaşlandığınız konforlu 'Friends' evreni, her tarafı Wi-Fi'lanmış, az ilişkili-çok endişeli hayatlar yaşayan Z Kuşağı'na iyi gelmişti.

'Friends'in Z Kuşağı'na iyi gelmeyen tarafları da vardı elbet. Bugün bakıldığında son derece beyaz, kimi zaman homofobik ve transfobik, şişman şakalarına veya seksist anlara yenilebilen bir diziydi 'Friends'. Ama bunları kötü kalplilikten değil, şapşallıktan yapan, daha iyisini bilse hatalarını düzeltecek bir arkadaş gibiydi. Chandler'ın trans babası, Ross'un lezbiyen eski karısı, biseksüel Phoebe gibi dönemi için görünürlükleri dahi ilerici sayılabilecek karakterler ve güçlü bağımsız kadınlarla doluydu mesela. Üstelik 'Friends' her daim 'farklı bir aile mümkün' dedi seyirciye: Monica ve Chandler evlat edindiler, Phoebe abisine taşıyıcı annelik yaptı, Ross oğlunu eski karısı ve partneriyle birlikte büyüttü, Rachel bekar bir anneydi.

'Friends' pandeminin de en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Eski bölümlerini tekrar tekrar izlemek, Joey'nin "How you doin'?" demesini, Monica'nın "Biliyorum!" diye bağırmasını, Ross ve Rachel'ın bir küsüp bir barışmasını, Phoebe'nin ismini Prenses Consuela Banana Hammock'a değiştirmesini izlemek beynimize sıcacık bir yorgan örtmek gibiydi. Hepimizin sevdiklerinden uzak olduğu bir dönemde bu altı arkadaşın bir Şükran Günü masasında bir araya gelişini görmekse uzaktaki ailelerimize kavuşmak gibi... Ah bir de konuk oyuncular!

Brad Pitt'ten Julia Roberts'a, George Clooney'den Bruce Willis'e, Winona Ryder'dan Susan Sarandon'a dünyanın en büyük yıldızlarını belki de kariyerlerinin en komik rollerinde izlemek paha biçilmezdi.

YILDIZLAR GEÇİDİ OLACAK

Bu yıldızların bazıları ve 'Friends' hayranı süperstar'lar 27 Mayıs akşamı yayımlanacak birleşme bölümünde de yer alacak. Lady Gaga, David Beckham, Justin Bieber, Reese Witherspoon ve Cindy Crawford açıklanan isimlerden bazıları. Janice, Gunther ve Richard gibi dizinin çok sevilen yan karakterleri de bölümün konuklarından. Pandemi sebebiyle çekimi defalarca ertelenen bölüm, HBO Max'in kuruluşunun birinci yılında, 'Friends'in çekildiği 24 numaralı Warner Bros. stüdyolarından seslenecek onu özleyenlere. James Corden'ın sunacağı programda Aniston ve diğerleri orijinal senaryolardan bölümler okuyacak, setleri ziyaret edecek ve hatıralarını yad edecek. 10 sezonun yayın hakları için 450 milyon dolar ödeyen HBO Max'in, 'Friends' altılısına bu bölümde yer almaları için kişi başı 2.5 milyon dolar verdiği biliniyor. Dizinin ilk bölümünde Monica Rachel'a döner ve "Gerçek dünyaya hoşgeldin. Berbat bir şey. Ama ona bayılacaksın" der. Gerçek dünyanın berbatlığından kaçmak istediğimizde bize hayatın güzelliklerini hatırlatan 'Friends'le kavuşmak için sabırsızlanıyoruz...

Bilgi yarışmasında dairelerini Chandler ve Joey'e kaptırmamak için Monica ve Rachel'in verdiği mücadele (üstte), Monica-Chandler'ı sevişirken gören Phoebe'nin "Gözlerim, gözlerim!" diye bağırması (en üstte) hala izledikçe bizleri güldürüyor.

EN KOMİK BÖLÜMLERİ

Bütün Şükran Günü bölümleri. Ama en çok kafaların kapıya sıkıştığı bölüm (sezon 10, bölüm 8), Rachel'ın kıymalı pasta yaptığı bölüm (sezon 6, bölüm 9) ve Brad Pitt'in Rachel'dan nefret eden lise arkadaşını oynadığı bölüm (sezon 8, bölüm 9).

Bütün geçmişe dönüş bölümleri. Ama en çok Monica'nın kafasına donuk hindi geçirdiği bölüm (sezon 5, bölüm 8).

Rachel'ın Ross'a 18 sayfa mektup yazdığı 'We were on a break' (Ara vermiştik) bölümü (sezon 4, bölüm 1).

Ross, Chandler ve Rachel'ın kanepe taşıdığı bölüm (sezon 5, bölüm 16).

Ross hariç herkesin Monica ve Chandler aşkını öğrendiği; Phoebe'nin "Gözlerim, gözlerim!" diye bağırdığı o unutulmaz "Bildiğimizi bildiklerini bildiğimizi bilmiyorlar" bölümü (sezon 5, bölüm 14).

Ross'un Rachel ve Phoebe'ye 'unagi' kavramını anlatmaya çalışırken pataklandığı bölüm (sezon 6, bölüm 17).

Ross'un Rachel ve Joey'yi öpüşürken görüp "Ben iyiyim" diye ısrar ettiği bölüm (sezon 10, bölüm 2).

Herkesin geç kaldığı ve Joey'nin Chandler'ın bütün kıyafetlerini üst üste giydiği bölüm (sezon 3, bölüm 2).

Joey'nin Ichiban ruj reklamına çıktığı bölüm (sezon 10, bölüm 6).

Phoebe, kardeşinin üçüzlerini doğururken Joey'nin de yan odada taş düşürdüğü bölüm (sezon 5, bölüm 3).

Joey'nin el ikizini bulduğu bölüm (sezon 5, bölüm 24).

Monica ve Rachel'ın bilgi yarışmasında Chandler'ın işini bilemeyip apartman dairelerini Chandler ve Joey'e kaptırdıkları bölüm (sezon 4, bölüm 12).

ŞİMDİ NE YAPIYORLAR?

Jennifer Aniston

Dizide kardeşini oynayan Reese Witherspoon ile 'The Morning Show' adlı Apple + dizisinin yapımcısı ve başrolü.

Courteney Cox

'Scream 5'in başrolünde ve Facebook için hazırladığı hamilelik belgeseli '9 Months With Courteney Cox'u çekiyor.

Lisa Kudrow

Komedi dizileri 'Feel Good' ve 'Space Force'da oynuyor.

Matt LeBlanc

Dördüncü sezonuna giren 'Man With a Plan' adlı sitkomun başrolünde.

David Schwimmer

İngiliz komedi dizisi 'Intelligence'ın başrolünde.

Matthew Perry

Açıklanmış yeni bir projesi olmayan Perry, Mayıs başında kız arkadaşı Molly Hurwitz ile nişanlandı.