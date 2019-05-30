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Bitmeyen eğlence Haziran Atölyeleri ile 14 Burda'da

1 saat önce

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Haziran ayında minik ziyaretçilerini her hafta sonu eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleri ile eğlendirecek.

Bitmeyen eğlence Haziran Atölyeleri ile 14 Burda'da, System.String[]
Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Haziran ayında minik ziyaretçilerini her hafta sonu eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleri ile eğlendirecek.

Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde kurulan Esas 14 Burda AVM, Haziran ayı itibari ile her Cumartesi - Pazar minik ziyaretçilerini eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleriyle buluşturarak, keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak.

Her hafta sonu 13.00 - 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinlikleri kapsamında 1 Haziran'da tavşan kukla atölyesi ve 2 Haziran'da bayram tebrik kart atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 8 Haziran'da şapka atölyesi, 9 Haziran'da kartonlarla şekil atölyesi, 15 Haziran'da eşleştirme atölyesi, 16 Haziran'da Babalar Günü tebrik kartı atölyesi, 22 Haziran'da uçurtma yapım atölyesi, 23 Haziran'da rüzgargülü yapım atölyesi, 29 Haziran'da çim adam yapım atölyesi, 30 Haziran'da çerçeve yapım atölyesi ile çocuklara eğlence dolu dünyanın kapılarını açacak. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:38 Kaynak: İHA
D-100 Karayolu, Bolu, Güncel
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