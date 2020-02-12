Bitmeyen metro inşaatı trafiği felç etti, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitmeyen metro inşaatı trafiği felç etti, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

Bitmeyen metro inşaatı trafiği felç etti, kilometrelerce kuyruk oluştu

6 saat önce

İstanbullular toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam maliyeti ile mücadele ederken bir yandan ise bitmeyen metro inşaatları nedeniyle saatlerce trafikte kalıyor.

İstanbullular toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam maliyeti ile mücadele ederken bir yandan ise bitmeyen metro inşaatları nedeniyle saatlerce trafikte kalıyor. Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı'nda Yenibosna durağındaki inşaat nedeniyle oluşan kilometrelerce trafik havadan görüntülendi.

Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattındaki çalışmalar nedeniyle Yenibosna'da Sanayi Caddesi çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı. Araç trafiği için önemli bir güzergah olan yolda kilometrelerce oluşan yoğunluk havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. E-5 Karayoluna kadar uzanan trafik, Basın Ekspres'in bir bölümünü de etkiledi. Toplu taşıma araçlarının ise metro inşaatının yanındaki kavşağı döner dönmez duraklarında yolcu indirip bindirmeleri trafiği daha da yoğunlaştırdı. Belediye ve özel halk otobüsleri yolcu indirip bindirirken yolun bir şeridini de kapatıyor. Yoğun olan trafik tek şeritten akmaya çalıştığı için daha fazla şişerek E-5 ve Basın Ekspres'e kadar kilometrelerce araç kuyruğu olmasına neden oluyor.

(İHA)

Bitmeyen metro inşaatı trafiği felç etti, kilometrelerce kuyruk oluştu

Ataköy, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:45 Kaynak: İHA
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