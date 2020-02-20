Bitmeyen restorasyon öğrencilerin hayatını tehdit ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitmeyen restorasyon öğrencilerin hayatını tehdit ediyor - Son Dakika

Bitmeyen restorasyon öğrencilerin hayatını tehdit ediyor

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde öğrenciler tehlikeli yolda yürümek zorunda kalıyor.

Bitmeyen restorasyon öğrencilerin hayatını tehdit ediyor, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde öğrenciler tehlikeli yolda yürümek zorunda kalıyor. Bitmeyen Mahmut Çelebi Camii'nin restorasyonu sebebi ile bir bölümü kapatılan yolda öğrenciler okul çıkışlarında hem trafikle dans ediyorlar, hem de metrelerce yüksekteki inşaat iskelesinin altından geçiyorlar. Her gün yüzlerce öğrencinin girip çıktığı okul yolunda tehlike kol geziyor.


Şehit Sedat Pelit Lisesi'nden çıkan öğrenciler, yeterli güvenlik tedbirinin olmadığı yolda hızla akıp giden araçların arasında, bir yandan da bitmek bilmeyen restorasyon çalışmasındaki inşaat iskelesinin altından geçip gidiyorlar. 10 ay önce tamamlanması gereken Mahmut Çelebi Camii'nin yola kadar taşan inşaat koruma panelleri öğrencilere zor anlar yaşatıyor. Bugüne kadar herhangi bir kazanın yaşanmamış olması tek teselli kaynağı. Ama gözden kaçan büyük bir teklike de minareye kurulan metal iskele. Aylardır kontrolden geçmeyen iskele kurulduğu günden bu yana adeta unutuldu. Var olan daracık kaldırım ise restorasyon sebebiyle kullanılamıyor. Sabah, öğlen ve akşam saatlerinde öğrencilerin büyük bir bölümü asfaltta yürüyor. Rüzgarlı havalarda iskelenin devrilmesinden korkan veliler, restorasyonun bir an önce bitirilmesini istiyor. 2017 yılında ihaleye çıkarılmasının ardından müteahhit firmaya verilerek çalışmalara başlanan Mahmut Çelebi Camii'nin restorasyonunun 2019 Nisan ayında teslim edilmesi gerekiyordu. - BURSA

Çelebi, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Partili Vekil, ayakkabısını paylaştı: Koltuk değil ayakkabı eskitiyoruz
Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 17:47:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitmeyen restorasyon öğrencilerin hayatını tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]