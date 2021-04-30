Avusturya merkezli kriptopara platformu Bitpanda'nın Türkiye Genel Müdürü Elbruz Yılmaz, Türkiye'de kriptopara sektörünün bir yönetmeliğe ihtiyacı olduğu yönündeki açıklamaları olumlu bulduklarını, bunun Türkiye'nin konumunu güçlendirmesine destek olacağını vurguladı ve "Türkiye, dünyanın en canlı kriptopara piyasalarından biri" dedi.

DHA'nın sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Bir düzenleyici çerçevenin benimsenmesi, Türkiye'nin küresel olarak lider konumunu güçlendirmeye yardımcı olacaktır ve müşterilerin dijital varlık sınıfıyla tanışmaları için daha güvenli bir ortam sağlayacaktır" dedi.