Bitpazarı 2'nci bir emre kadar kapalı kalacak - Son Dakika

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Bitpazarı 2'nci bir emre kadar kapalı kalacak
6 saat önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bitpazarı korona virüs dolayısıyla 2'nci bir emre kadar kapalı kalacak.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bitpazarı korona virüs dolayısıyla 2'nci bir emre kadar kapalı kalacak.
Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi'nde Cumartesi günleri kurulan bitpazarı korona virüs dolayısıyla dün akşam 18.00'da kapatıldı. Adapazarı Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, korona virüs dolayısıyla kapatılan pazarın ikinci bir karar alınmadığı sürece açılmayacağı öğrenildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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