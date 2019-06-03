Son Dakika Haberleri: Bitpazarında bayram yoğunluğu
Son Dakika Genel Haber

Bitpazarında bayram yoğunluğu

52 dakika önce

Bitpazarında bayram yoğunluğu Adana'da maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar bitpazarından bayramlık alışverişini yapıyorADANA - Adana'da her pazar günü kurulan ve gelir düzeyi düşük vatandaşların alışveriş yaptığı bitpazarında Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

Bitpazarında bayram yoğunluğu
Adana'da maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar bitpazarından bayramlık alışverişini yapıyor
ADANA - Adana'da her pazar günü kurulan ve gelir düzeyi düşük vatandaşların alışveriş yaptığı bitpazarında Ramazan Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Kendilerine ve çocuklarına bayramlık almak isteyen vatandaşlar arefe gününde de bitpazarına ilgi gösteriyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir ile Mirzaçelebi mahalleleri sınırında kurulan ve bir haftasonu geleneğine dönüşen bitpazarı, Ramazan Bayramı öncesi bayramlık alışveriş yapan vatandaşların ilgisini çekiyor. Pazar günleri gece yarısında kurulan bitpazarı, arefe günü dolayısıyla kıyafetlerle doldu, taştı. Gelir düzeyi düşük vatandaşlar da hem kendilerine hem çocuklarına bayramda giyecek almak için bitpazarına ilgi gösterdi.
Torunlarına bayramlık almak için sabahın erken saatlerinde bit pazarına gelen Veysel Zeytun, "Çocuklara, torunlara ucuz bayramlık alışverişi yapmak için geldik. Bitpazarını ucuz olduğu için tercih ediyoruz. Ayakkabı, bluz aldım torunlara. Kendime değil de daha çok torunlar için alışverişe geldim. Burası gelir düzeyi düşük kesim için çok iyi" diye konuştu.
Bitpazarında bayram yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası meydana geldi: 16 ölü, 130 yaralı Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 12:27:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitpazarında bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]