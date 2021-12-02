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Bitrota mağduru: Hakkımızı aramaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı - Son Dakika

Bitrota mağduru: Hakkımızı aramaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı

02.12.2021 16:57
Bitrota mağduru: Hakkımızı aramaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı

HATAY'da 'Bitrota' adındaki kripto para borsası üzerinden dolandırılan mağdur yüzlerce vatandaş, CİMER'e şikayette bulundu.

HATAY'da 'Bitrota' adındaki kripto para borsası üzerinden dolandırılan mağdur yüzlerce vatandaş, CİMER'e şikayette bulundu. Adının açıklanmasını istemeyen E.C.K, "Görüntülü konferanslarda hakkımızı arayamaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı" dedi.

Merkezi Kayseri'de olan, Kenan Altun ile Avusturya vatandaşı Hasan Özkan'ın 3 yıl önce kurduğu Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. isimli şirket geçen aralık ayında, 'Bitrota' adındaki kripto para borsasını devreye aldı. Bu kişiler, 'Talent' adını verdikleri coine yatırım için yoğun çalışmaya girdi. Kayseri dışında en çok ağırlık verilen il ise Hatay oldu. Lüks ofislerin kurulduğu kentte, yüzlerce vatandaş, ortadan kaybolan şirket sahibi ve giriş yapılamayan sistemle beraber, binlerce lirasını kaybetti.

Arkadaşlarıyla girdiği Bitrota borsasında 200 bin TL değerinde token aldıklarını söyleyen ve isminin açıklanmasını istemeyen E.C.K, "Kentin her tarafında, bu adamın şirketinin reklamı vardı. Ben de araştırıp bu işe girmeye karar verdim ve Defne ilçesinde bulunan Bitrota ofisine gittim. Oradan da bilgiler alarak, daha sonra kredi çekip, üstüne arabamı satıp, bir iki arkadaşımla beraber 200 bin TL'lik yatırım yaptık. İlk günlerde, günde 2 bin TL para kazandık. Daha sonra 'güncellemeye var deyip' sistemi kapattılar. Güncelleme açıldıktan sonra, Bitrota içinde yer alan 'talent' tokeninin fiyatı düşmeye başladı. Sonra sistem bir daha kapandı ve aldığımız tokenin satışına izin verilmedi. Uygulamayla ilgili yeni arayüz çalışması olacağını söyleyip, zaman kazandılar. Ayrıca, görüntülü konferanslarda hakkımızı arayamaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı. Mağduruz, bu yatırımı yaptığımız 3 arkadaşımızla CİMER'e şikayette bulunduk" diye konuştu.MAĞDURLAR ARASINDA EV KADINLARI DA VARSisteme dahil olmak için kredi çektiğini belirten ev kadını S.S. de, "Bu işe mart ayında girdik, bizimle beraber çok kişi bu işe girişmişti. Biz de her tarafta reklamı olan bu şirkete kredi çekip 80 bin TL para yatırdık. Baktık ki tamircisi, oto galericisi, kafe işletmecisi, inşaatta çalışan işçisi herkes bu işin içinde. Biz mağdur olduk. Bizimle beraber kredi çekip bu işe yatırım yapanlar oldu. Şirket sahibi, birden sistemle beraber ortadan kayboldu. Bu konuda CİMER'e şikayette bulunduk" ifadelerini kullandı.

Mağdurlardan F.D. ise, "Şahıs burada birçok yeri ziyaret edip, yüklü miktardaki paralarla herkesin gözünü boyadı. Biz de ikna olduk, para yatırdık ama sonuç hüsran oldu. Gerekli şikayetleri yaptık, şahsın bulunması ve gereken cezayı almasını devletimizden bekliyoruz" diye konuştu.


Bitrota mağduru: Hakkımızı aramaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı
Bitrota mağduru: Hakkımızı aramaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Yatırım, Kripto, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitrota mağduru: Hakkımızı aramaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitrota mağduru: Hakkımızı aramaya kalktığımızda bizi sert üslupla gruptan attı - Son Dakika
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