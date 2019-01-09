Son Dakika Haberleri: Bitter Çikolata Hakkında Tatlı Gerçekler!

Bitter Çikolata Hakkında Tatlı Gerçekler!

1 saat önce

Kalbe iyi geliyor, yaşlanmayı geciktiriyor, kokusuyla dahi mutluluk veriyor; bitter çikolatanın vücudumuza ve ruh sağlığımıza faydaları saymakla bitmiyor!

Bitter Çikolata Hakkında Tatlı Gerçekler!, System.String[]

İşte kokusuyla tadıyla ve sağlıklı içeriğiyle çikolatanın zirve noktası bitter hakkında tatlı gerçekler:

Güçlü antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktiren flavonoidlerin sebze ve meyvelerin yanında en çok bulunduğu lezzetlerin başında bitter çikolata geliyor.

İçinde magnezyum, çinko, demir, kalsiyum gibi bol miktarda mineral bulunan kakaodan üretilen bitter çikolata, beyin fonksiyonlarını desteklerken kalbi koruyor.

Sağlığa faydalı doymamış yağ asidi içeren bitter çikolata, kötü huylu kolesterolü düşürürken iyi huylu kolesterolü ise yükseltiyor.

Bitter çikolatanın içerisinde yüksek oranda bulunan kakaonun antibakteriyel özelliği diş çürümesini önlemeye yardımcı oluyor.

Bitter çikolatanın içerisinde bulunan teobromin, özellikle soğuk kış günlerinde pek çok kişinin muzdarip olduğu öksürüğe ve boğazdaki kaşıntıya iyi geliyor.

Kokusuyla tadıyla vücudun mutluluk hormonu salgılamasını sağlayan bitter çikolata, enerjiyi yükselttiği gibi strese karşı da koruyor.

Uzmanlar her gün dört parçaya kadar bitter çikolata tüketilmesine izin veriyor.

Altın kadehte sunulan değerli içecek: Çikolata!

Çikolatanın hikayesi binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor. Mayalar ve Aztekler, kakao çekirdeklerini kavurup öğütüp su ile karıştırmış, mısır ve baharat eklemişler, bu karışıma da "Tanrıların Yiyeceği" ismini vermişlerdir. İlk olarak altın kadehlerde değerli bir içecek olarak sunulan çikolatayı günümüzdeki formuna getirenler ise 1876 yılında, özüne yoğunlaştırılmış süt katan İsviçreliler.

Çikolatanın üretim hikayesi ise meyveleri kavuna benzeyen kakao ağacında başlıyor. Oluşması yaklaşık altı ayı bulan her bir meyvede yaklaşık 30 ila 40 adet kakao çekirdeği bulunuyor. İşlem görmediği için bir hayli acı olan kakao çekirdeklerinin meyveleri, zarar görmemesi için elle toplanıyor.

Türkiye'de kişi başı çikolata tüketimi 3 kilogramın üstünde

Günümüzde dünya kakao ihtiyacının yüzde 75'ini Afrika karşılıyor. Uluslararası Kakao Örgütü'nün verilerine göre, bunun yüzde 35'i Ivory Adası'ndan sağlanıyor. Bitteri, sütlüsü, beyazıyla tüm çikolata türleri göz önünde bulundurulduğunda, dünyanın en çok çikolata tüketen ülkesi İsviçre. Kişi başına 8,7 kg çikolata tüketen İsviçre'yi 7,9 kg kişi başı tüketimle Almanya ve Avusturya izliyor. Türkiye'deki kişi başı çikolata tüketimi de 3,1 kilogramı buluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:42 Kaynak: Bültenler

Türkiye, İsviçre, Güncel
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