Bıttım sabununa talep arttı, vatandaşlar alabilmek için sipariş verip bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Bıttım sabununa talep arttı, vatandaşlar alabilmek için sipariş verip bekliyor - Son Dakika

Bıttım sabununa talep arttı, vatandaşlar alabilmek için sipariş verip bekliyor

6 saat önce

Bıttım sabununa talep arttı, vatandaşlar alabilmek için sipariş verip bekliyor Siirt'te doğal üretilen bıttım sabununa dezenfektan özelliği nedeni ile talep arttı.

Bıttım sabununa talep arttı, vatandaşlar alabilmek için sipariş verip bekliyor

SİİRT - Siirt'te doğal üretilen bıttım sabununa dezenfektan özelliği nedeni ile talep arttı. Vatandaşlar alabilmek için sipariş verip birkaç gün beklerken sabuna, İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir'den de yoğun talep gösteriliyor.

Siirt'te üretilen doğal bıttım sabunu, dezenfektan özelliği nedeni ile büyükşehirlerden yoğun talep görmeye başladı. Siirt'te sabun evi üreticisi olan Mithat Apari, korona virüs nedeniyle 4 yılda satamadığı sabunları bir hafta içinde tükettiğini ve artan siparişlere yetişemediğini söyledi. Doğal bıttım sabununa talebin yoğun olduğunu belirten Apari, "Korona virüsün Türkiye'mizi etkisi altına alması suretiyle bizim organik doğal olan sabunlarımıza ciddi manada rağbet var. Emin olun şuan bizim 3-4 yıldır satamadığımız sabunları biz bu hafta içerisinde hepsini tükettik. Özellikle sabunlarımız doğal ve organik olma suretiyle büyük bir talep var. Bu antiseptik özelliğe sahip olduğu için koruyucu ve dezenfekte etme özelliğine sahiptir. Çünkü hijyenik bir ortamda yapılıyor doğaldır. Büyük illerden özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi illerden bize rağbet var. Şuan paketlerimiz hazır bulunmakta ve kargolatıp yolluyoruz" dedi.

Bıttım sabununa talep arttı, vatandaşlar alabilmek için sipariş verip bekliyor

İstanbul, Bursa, Siirt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:41 Kaynak: İHA

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