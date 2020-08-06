Bıttım sabununa talep korona virüs sürecinde 5 kat arttı - Son Dakika

Bıttım sabununa talep korona virüs sürecinde 5 kat arttı

Siirt'te menengiç ağaçlarından elde edilen ve hiçbir kimyasal madde katılmadan yapılan organik bıttım sabununa talep, korona virüs sürecinde 5 kat arttı.

Bıttım sabununa talep korona virüs sürecinde 5 kat arttı, System.String[]

Siirt'te menengiç ağaçlarından elde edilen ve hiçbir kimyasal madde katılmadan yapılan organik bıttım sabununa talep, korona virüs sürecinde 5 kat arttı.

Siirt'te üretilen doğal bıttım sabunu, dezenfektan özelliği nedeni ile büyükşehirlerden yoğun talep görmeye başladı. Siirt'te sabun evi üreticisi olan Mithat Apari, korona virüs nedeniyle satışların 5 kat arttığını söyledi. Doğal bıttım sabununa Türkiye'nin her yerinden sipariş aldıklarını belirten Apari, "Ülke genelinde bıttım sabununa yoğun bir ilgi var. Sebebi ise doğal bir ortamda üretilmesidir. Korona virüs öncesi satışlarımız normal iken şuan 5 kat artmaktadır. Özellikle bıttım sabununu alan müşterilerimiz kullandıktan sonra başkalarına tavsiye etmektedir. Kullanan kesim özellikle bizlere dönüş yapıyor. Doğal bir ortamda üretildiği için faydalıdır. Bıttım sabunu saç dökülmesine, kaşıntıya, egzamaya iyi geliyor. Bıttım sabununu Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Sabunlarımız doğal ortamlarda üretilmekte ve organiktir" dedi.

Alan memnun kalıyor

Doğal ve organik yapılan bıttım sabununu herkese tavsiye ettiğini belirten Halil Çoban adlı müşteri de bıttım sabunun fabrikasyon ürünlerden çok daha iyi, organik, bilindik olduğu için ailece kullandıklarını söyledi. Çoban, "Yıllardır bıttım sabunu kullanıyorum. Gayet memnunum. Çocuklarımda bile kullanıyorum. Herhangi bir yan etkisi yok. En azından ne olduğunu biliyoruz, kullanıyoruz. Memnunum herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu. - SİİRT

Koronavirüs, Türkiye, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bıttım sabununa talep korona virüs sürecinde 5 kat arttı - Son Dakika Ekonomi
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