Bıyık, "Cumhur İttifakı olarak rekor oy alacağız"

Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP, Darıca'da seçim koordinasyon toplantısı düzenledi. AK Parti Darıca İlçe Teşkilatında gerçekleşen toplantıya Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, AK Parti SKM Başkanı Feramuz Sağlam ve MHP SKM Başkanı Hasan Yeniay,Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.

BIYIK'I BAŞKAN YAPACAĞIZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Cumhur İttifakı olarak ortak çalışma yapacaklarını ifade ederek "Cumhur İttifakı Darıca'da çok güçlü. MHP teşkilatlarıyla sürekli istişare halindeyiz. Artık ortak programlara başlayacağız. Daha fazla seçmene ulaşmak için el birliği ile çalışacağız" dedi. MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün de yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı adayı Muzaffer Bıyık'ı belediye başkanı yapacaklarını ifade ederek "Biz MHP teşkilatları olarak Cumhur ittifakına bağlıyız" dedi.

BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Cumhur İttifakı'nın Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık ise partililer ve SKM ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu: "Yaklaşık 40 gündür sahada çalışıyoruz. Sahada şahsıma ve Cumhur İttifakı'na çok büyük ilgi var. Bizim Darıca'da seçim kazanamama gibi bir durumumuz yok. Ama hedefimiz yüzde 60'ın üzerinde oy alarak kazanmak. Bunun için hep birlikte el birliği ile çalışacağız. Sabah erken saatlerden gece yarılarına kadar sokakta çalışıyoruz. Birlikte başaracağız ve 31 Mart'ta hep birlikte kazanacağız."