Bıyık, Darıcalıları halk meclisine davet etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bıyık, Darıcalıları halk meclisine davet etti - Son Dakika

Bıyık, Darıcalıları halk meclisine davet etti

6 saat önce

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Merkez'de Gönül Buluşmaları programı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelecek.

Bıyık, Darıcalıları halk meclisine davet etti, System.String[]

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Merkez'de Gönül Buluşmaları programı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelecek.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olan ve özel önem verdiği Gönül Buluşmaları toplantıları Darıca merkez mahalleleri ile devam ediyor. Gönül Buluşmaları programı ile mahalle sakinleriyle birebir temas kuran ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, merkez mahallelerde de vatandaşlarla halk buluşması gerçekleştirecek. Darıca merkezde bulunan Yalı, Yeni, Zincirlikuyu ve Cami Mahallelerine yönelik düzenlenecek olan ve Özdemir Düğün Salonu'nda 9 Şubat Pazar günü saat 16.30'da başlayacak olan Gönül Buluşması programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı da katılacak. Birim müdürlerinin de hazır bulunacağı programda vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirme imkanı bulacak.


Darıca merkezde bulunan Yalı, Yeni, Zincirlikuyu ve Cami Mahallelerinin sakinlerini Gönül Buluşması programına davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca'da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Bunun yanında mahallelere giderek vatandaşlarımızla da birebir görüşüyoruz. Bu toplantılarda herkes beklentilerini bize iletiyor ve bizler de ekibimizle birlikte notlar alarak vatandaşlarımızın isteklerine göre projeler şekillendiriyoruz. Pazar günü Özdemir Düğün Salonu'nda sekizincisini gerçekleştireceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Zincirlikuyu, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
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