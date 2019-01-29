Son Dakika Haberleri: Bıyık Derneklere Konuk Oldu

Bıyık Derneklere Konuk Oldu

2 saat önce

Darıca'daki sivil toplum kuruluşları ve dernekleri ziyaret eden Bıyık, Darıca'yı ortak akılla hep birlikte yöneteceklerini söyledi.

Bıyık Derneklere Konuk Oldu, System.String[]

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Darıca'da toplumun her kesimiyle buluşan ve taleplerini dinleyen Bıyık, hafta sonu sivil toplum kuruluşları ve dernekleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay'ın da yer aldığı ziyaretlerde Bıyık, projelerini anlatıp destek istedi. Cumartesi günü Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneğinin (KAISİAD) düzenlediği kahvaltıya katlan Bıyık, daha sonra Bayburtlular ve Darıca Kelkitliler Derneği'nde hemşerileriyle buluştu. Aynı şekilde Pazar günü de yoğun programına rağmen dernekleri ziyaret eden Bıyık, Giresun Göreliler Derneği, Trabzon Şalpazarlılar Derneği, Erzurum Şenkayalılar Derneği ve Kars Selim Gürbüzler Köyü Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ

Dernek ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından oldukça sıcak bir şekilde karşılanan Bıyık, gösterdikleri sıcaklık nedeniyle teşekkür etti. Sivil toplum kuruluşlarının önemini vurgulayan ve Darıca'yı STK'larla diyalog halinde yöneteceklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Dernekçilik çok zor ve önemlidir. Zor şartlar altında dernekçilik faaliyetlerini sürdürdüğünüzü biliyorum. Bu işler gönüllülük esasıyla yapılıyor. Bizler sizlerin hep yanınızda olacağız ve her zaman destekleyeceğiz. Darıca'yı sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog hainde olarak ortak akılla yöneteceğiz. Sizlerin görüş ve önerilerini her zaman dikkate alacağız."

GÖNÜLLERE DOKUNACAĞIZ

Darıca'nın sorunlarını bildiğini ve çözüm odaklı çalışacaklarını da kaydeden Bıyık, "Darıca'da doğdum, burada büyüdüm. 9 yıl AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı görevinde bulundum. Dolayısıyla Darıca'nın sorunlarını çok iyi biliyorum. Hangi mahallenin neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Biz daha çok gönüllere dokunacağız. Gönül belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Projelerimizin merkezinde insan olacak. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracak işlere imza atacağız. Biz Darıca'ya hizmet için yola çıktık. Hizmetleri yaparken merkezimizde her zaman insan olacak" dedi.

Bursa Sınav Okulları, akademik başarısının yanında sporda da aldığı sonuçlarla farkını ortaya koyuyor.

Bursa Sınav Okulları A Basketbol Takımı, Türkiye şampiyonasında Ankara Gürçağ Koleji'ni 63-53 yenerek grup birinciliğini garantileyerek Türkiye şampiyonası finallerine hak kazandı. Yine, genç erkek basketbol takımı, Okullararası Genç Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda grup 1.si olarak Türkiye Genç Erkek A Basketbol Şampiyonası yarı final grubuna gitmeyi başardı.

Özlüce Sınav Koleji Genç Kız A Voleybol Takımı ise, 1. Küme Okullararası İl Birinciliği müsabakalarında tüm kolej ve liseleri geride bırakarak Bursa şampiyonu oldu ve Bursa'yı Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:00 Kaynak: Bültenler

Darıca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu Günlük Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı

8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 17:08:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıyık Derneklere Konuk Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]