Bıyık Derneklere Konuk Oldu

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Darıca'da toplumun her kesimiyle buluşan ve taleplerini dinleyen Bıyık, hafta sonu sivil toplum kuruluşları ve dernekleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay'ın da yer aldığı ziyaretlerde Bıyık, projelerini anlatıp destek istedi. Cumartesi günü Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneğinin (KAISİAD) düzenlediği kahvaltıya katlan Bıyık, daha sonra Bayburtlular ve Darıca Kelkitliler Derneği'nde hemşerileriyle buluştu. Aynı şekilde Pazar günü de yoğun programına rağmen dernekleri ziyaret eden Bıyık, Giresun Göreliler Derneği, Trabzon Şalpazarlılar Derneği, Erzurum Şenkayalılar Derneği ve Kars Selim Gürbüzler Köyü Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ

Dernek ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından oldukça sıcak bir şekilde karşılanan Bıyık, gösterdikleri sıcaklık nedeniyle teşekkür etti. Sivil toplum kuruluşlarının önemini vurgulayan ve Darıca'yı STK'larla diyalog halinde yöneteceklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Dernekçilik çok zor ve önemlidir. Zor şartlar altında dernekçilik faaliyetlerini sürdürdüğünüzü biliyorum. Bu işler gönüllülük esasıyla yapılıyor. Bizler sizlerin hep yanınızda olacağız ve her zaman destekleyeceğiz. Darıca'yı sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog hainde olarak ortak akılla yöneteceğiz. Sizlerin görüş ve önerilerini her zaman dikkate alacağız."

GÖNÜLLERE DOKUNACAĞIZ

Darıca'nın sorunlarını bildiğini ve çözüm odaklı çalışacaklarını da kaydeden Bıyık, "Darıca'da doğdum, burada büyüdüm. 9 yıl AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı görevinde bulundum. Dolayısıyla Darıca'nın sorunlarını çok iyi biliyorum. Hangi mahallenin neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Biz daha çok gönüllere dokunacağız. Gönül belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Projelerimizin merkezinde insan olacak. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracak işlere imza atacağız. Biz Darıca'ya hizmet için yola çıktık. Hizmetleri yaparken merkezimizde her zaman insan olacak" dedi.

Bursa Sınav Okulları, akademik başarısının yanında sporda da aldığı sonuçlarla farkını ortaya koyuyor.

Bursa Sınav Okulları A Basketbol Takımı, Türkiye şampiyonasında Ankara Gürçağ Koleji'ni 63-53 yenerek grup birinciliğini garantileyerek Türkiye şampiyonası finallerine hak kazandı. Yine, genç erkek basketbol takımı, Okullararası Genç Erkek Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda grup 1.si olarak Türkiye Genç Erkek A Basketbol Şampiyonası yarı final grubuna gitmeyi başardı.

Özlüce Sınav Koleji Genç Kız A Voleybol Takımı ise, 1. Küme Okullararası İl Birinciliği müsabakalarında tüm kolej ve liseleri geride bırakarak Bursa şampiyonu oldu ve Bursa'yı Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı.