Son Dakika Haberleri: Bıyık, "Esnafımızın Önerileri Bizlerin Yol Haritası Olacak"

Bıyık, "Esnafımızın Önerileri Bizlerin Yol Haritası Olacak"

43 dakika önce

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, her gün mahallelerde esnafı gezerek talep ve önerileri dinliyor, sohbet ediyor

Bıyık,

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, her gün mahallelerde esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor, vatandaşlarla bir araya geliyor. Kendisinin de esnaf olduğunu belirten ve esnafın beklentilerini çok iyi bildiğini ifade eden Bıyık, "Ben de yıllardır esnaflık yapıyorum. Esnafın sorunlarını ve beklentilerini çok iyi biliyorum. 9 yıl ilçe başkanlığı yaptım.

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Her zaman sizlerle iç içe olduk. Belediye başkanı olduktan sonra yine esnafın içinde olacağım. Makamda oturan belediye başkanı olmayacağım. Her zaman sizlerin yanında olacağım. Esnaf toplumun orta direğidir. Esnafın güçlü olması, huzurlu olması gerekir. Ben de esnaf olduğum için sıkıntıları biliyorum. İnşallah belediye başkanı olduktan sonra sizlerle birlikte ortak akılla ilçemizi yöneteceğiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:41 Kaynak: Bültenler

Muzaffer Bıyık, belediye başkan adayı, Darıca, AK Parti, Güncel
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