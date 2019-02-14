Son Dakika Haberleri: Bıyık, "Halk Meclisleri düzenleyeceğiz"

Bıyık, "Halk Meclisleri düzenleyeceğiz"

1 saat önce

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, ev toplantılarında Darıcalılarla buluşmaya devam ediyor.

Bıyık,

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, İlçe SKM Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Darıcalıların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Bıyık, belediye başkanı olarak göreve geldikten sonra kurumsal bir şekilde halk meclisleri düzenleyerek vatandaşla sürekli iç içe olacağını söyledi.

KAPIMIZ HERKESE AÇIK OLACAK

Belediyede makamda oturan bir belediye başkanı olmayacağını ve sürekli sokakta ve sahada olacağını ifade eden Bıyık, "9 yıl ilçe başkanlığı dönemimde makamda oturan bir ilçe başkanı olmadım. Sürekli dışarıda esnafla, vatandaşla iç içe oldum. İnşallah belediye başkanı olarak seçildiğimde de makamda oturan bir belediye başkanı olmayacağım. Sürekli sahada, sokakta vatandaşlarımızla iç içe olacağım. Belediyenin kapısı herkese açık olacak" dedi.

TALEP VE SORUNLARI DİNLEYECEĞİZ

"Belediyeye gelen herkes rahatlıkla benimle görüşebilecek" diyen Bıyık, "Belirli aralıklarla halk meclisleri düzenleyeceğiz. Önceden ilan edeceğimiz bir tarihte vatandaşlarımızı halk meclisine davet edeceğiz. Belediye başkanı olarak ben ve başkan yardımcılarımla birlikte birim müdürlerimizin de yer alacağı toplantılarda vatandaşımızın sorunlarını ve taleplerini dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:26 Kaynak: Bültenler

Muzaffer Bıyık, belediye başkan adayı, Darıca, AK Parti, Güncel
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