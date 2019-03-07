Bıyık, "Millet Bahçesi İle İlçenin Çehresi Değişecek"
1 saat önce
Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde yer alan askeri alandaki Millet Bahçesi Projesi ile Darıca'nın çehresinin değişeceğini söyledi.
Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde yer alan ve Darıca'ya değer katacak projelerinin detaylarını tek tek açıklıyor. Yaklaşık 960 dönüm olan askeri alanda yapılacak Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilecek projeleri anlatan Bıyık, Darıcalılara birçok müjde verdi ve şöyle konuştu
YEŞİL VE MAVİ BİR ARADA
Bıyık, "Büyükşehir Belediyesi'ne Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından devri yapılan 960 dönümlük askeri alanı partimizin seçim beyannamesinde bulunan Millet Bahçesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Darıca Millet Bahçesi Yeşil alanları, piknik alanları ve kafeteryalarıyla vatandaşlarımız için yeni bir sayfiye alanı olmuş olacak. Yeşil ile mavinin bir araya geleceği Millet Bahçesi Darıca Sahillerimize ayrı bir değer katacak" dedi.
SOSYAL DONATI ALANLARI
Bıyık, millet bahçesi içerisinde trafik eğitim pistinin yer alacağını, kılavuz gençlik kampı, eğitim kompleksi, izcilik aktivite alanı, macera parkı ve sosyal donatı alanların da bulunacağını belirtti. Bıyık, "Çocuklarımız, kadınlarımız ve her yaştan Darıcalımızın en güzel şekilde vakit geçireceği bir proje olacak" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:50 Kaynak: Bültenler
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