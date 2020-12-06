Bıyık, sosyal medyada Darıcalılarla buluştu - Son Dakika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sosyal medya gönül buluşması düzenleyerek binlerce kişiyle bir araya geldi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalı vatandaşlarla sosyal medya üzerinden canlı yayında bir araya geldi. Sosyal medya gönül buluşmasını binlerce kişi izlerken Muzaffer Bıyık,hem korona virüs salgınına karşı Darıca'da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi hem de canlı yayında vatandaşların merak ettiği sorulara tek tek cevap verdi.

İlçe genelinde yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında da bilgiler veren Bıyık, "Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda Darıca'da kurum olarak üzerimize düşen bütün görevleri canla başla yerine getirmek için çalışıyoruz. İlçe genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta sokak yıkamaları ve mahalle temizlikleri olmak üzere ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine önem veriyoruz. İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığı için bütün mahalle muhtarlıkları, sağlık ocakları ve ibadethanelerin girişine dezenfektan stantları koyduk" dedi.

Vatandaşların zor zamanlarda yanlarında olduklarını ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını da ifade eden Bıyık, "Darıca'da filyasyon ekiplerine hem araç hem de personel desteği veriyoruz. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte mahallelerde bulunan bilgi evlerini EBA Destek Noktalarına dönüştürdük. Ayrıca uzaktan eğitime destek vermek amacıyla zoom üzerinden canlı dersler düzenliyoruz. Karantinada olan vatandaşlarımızın da zor anlarında yanlarında olmak için sıcak yemek dağıtımı başlattık. Şu anda günlük bin 200 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Seçim beyannamesinde yer alan projelerin durumu hakkında gelen soruları da yanıtlayan Muzaffer Bıyık, "Geçtiğimiz hafta Ankara'ya giderek İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret ettik ve destek istedik. İçişleri Bakanlığımızın da desteği ile Darıca'mıza yakışan güzel bir Hükümet Konağı'na kavuşacağı. Nenehatun'daki spor sahasını yenileyeceğiz. Hem ilçemize hem de gençlerimize yakışan bir spor kompleksi inşa edeceğiz. Spor Bakanlığımız idari bina kısımlarını üstlenecek. Saha kısımları ve tribünleri de Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapacağız. Ben buradan destekleri için Gençlik ve Spor Bakanımız ile İçişleri Bakanımıza, Kocaeli milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediyemize vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ