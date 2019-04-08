Bıyık, "STK'larımızla Her Zaman İstişare Halinde Olacağız"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mahallelerde sevgi yürüyüşleri yapan Bıyık, bir yandan da ev ve dernek ziyaretlerinde bulunuyor. Oldukça yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Bıyık, Kars Selim Benliahmet Köyü Derneği'ne konuk oldu. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ile birlikte Benliahmetlilere misafir olan Bıyık, büyük ilgi gördü. Bıyık ve Acay'ı kapıda meşalelerle karşılayan Benliahmetliler alkışlarla da büyük destek verdiler.

BENLİAHMETLİLERDEN BÜYÜK DESTEK

Aynı zamanda kendisi de Benliahmetli olan İlçe Başkanı Acay, sıcak karşılama için teşekkür ederek, "İçinizden biri olarak, sizin evladınız olarak burada olmaktan dolay çok gururlu ve mutluyum. Bizi güzel karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Belediye Başkan adayımız benim birlikte yıllardır birlikte çalıştığım, güvendiğim ve kefil olduğum biri. Gönül rahatlığıyla sizlerin de destek olabileceğiniz dürüst ve samimi bir isim" diyerek Bıyık için destek istedi.

BIYIK, "HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIM"

Verdikleri destek ve gösterdikleri ilgi nedeniyle Benliahmetlilere teşekkür eden Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık da yaptığı konuşmada projelerini anlatarak destek istedi. Gönül belediyeciliği yaparak gönüllere girmeye talip olduğunu ifade eden Bıyık, " 1 Nisan'dan sonra herkesin belediye başkanı olacağım. Sizlerin sorunlarını kendi sorunum bileceğimden emin olabilirsiniz. Sizlerle sürekli bir araya gelerek istişare halinde olacağız" diye konuştu.