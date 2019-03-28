Bıyık'tan Farabi'ye Cep Durağı Müjdesi
1 saat önce
Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde halk otobüsleri için yapılacak cep durağının trafik sıkışıklığını önleyeceğini belirtti
Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan cep durağı çalışmasını inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kısa bir süre önce Minibüsçüler ve Halk Otobüsleri Kooperatifi'ni ziyaret eden Bıyık, minibüsçülerden gelen talepleri tek tek not almıştı. O taleplerden biride cep durağıydı. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile görüşen Bıyık, Karaosmanoğlu'nun verdiği talimat sonrasında çalışmaların hemen başladığı bölgedeydi.
SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ
Cep çalışmasının kısa sürede hizmete gireceğinin müjdesini veren Bıyık, "Çözüm odaklı bir belediyecilik uygulayacağız. Halkımızın sorunları bizim sorunumuz olacak ve çözmek için çalışacağız. Hastane önünde yapılan cep çalışmasıyla duraklara yeni bir düzenleme getiriliyor. Halk otobüsleri hastane içinde yer alacak cep şeklindeki durağa girerek yolcu indirip alabilecek. Böylece hastane yolunda trafik sorununu da çözüme kavuşturacağız.
GÜZEL HİZMETLER KAZANDIRACAĞIZ
Seçimlerden sonra çalışmanın tamamlanmasının ardından taksi durağını da hastane içinde yapacağımız alana taşıyacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na katkısı için teşekkür ediyorum. Darıca ve Büyükşehir işbirliği ile önümüzdeki dönemde ilçemize çok güzel ve önemli hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:29 Kaynak: Bültenler
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