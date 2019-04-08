Bıyık'tan Gençlere Özel Projeler

Bıyık, 9 yıldır AK Parti ilçe başkanı olarak sürekli halkın içinde olduğunu ifade ederken, "İlçemizde gençlerin ihtiyaçlarının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Darıca'da gençler her zaman önceliğimiz olacak. Biz parti olarak da gençleri çok önemsiyoruz. AK Parti, 2023 ve 2071 hedeflerini koyarken gençleri düşünerek projelerini hayata geçiriyor. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Darıca'da gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerini sağlayacak imkânları sunmak bizim asli görevimiz olacak" dedi.

NENEHATUN'A SPOR KOMPLEKSİ

"Gençlere özel projeler hazırlıyoruz" diyen Bıyık, "Gençlik merkezleri, gençlik kampları yapacağız. Nenehatun Mahallesi'nde gençler için çok modern bir Spor Kompleksi Projesi'ni hayata geçireceğiz. Sosyal tesislerimizden gençlerin daha kapsamlı faydalanabilmesini sağlayacağız. Spordan kültür ve sanata her alanda gençleri dinleyerek gençlerimizin taleplerine göre projeler hazırlıyoruz. Büyükşehir belediyemizle birlikte çok amaçlı spor salonları inşa edeceğiz. Sporun her dalıyla gençlerimizin tanışmasını sağlayacağız" dedi.