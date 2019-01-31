Bıyık'tan Teşkilatlara Teşekkür

AK Parti Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir yandan yoğun bir tempoda seçim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da mahalle teşkilatlarına teşekkür ziyareti gerçekleştiriyor. Önceki akşam AK Parti Camii, Osmangazi ve Nenehatun Mahalle Teşkilatlarının haftalık yönetim toplantısına katılan Bıyık, partililerle seçim süreciyle ilgili istişarelerde bulundu. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve SKM Başkanı Feramuz Sağlam'ın da katıldığı ziyaretlerde Bıyık, partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

GÖNÜL GÖNÜLE ÇALIŞACAĞIZ

Ziyaretlerde teşkilatlarla el ele vererek Muzaffer Bıyık'ı başkan yapacaklarını ifade eden İlçe Başkanı Ufuk Acay, "Cumhurbaşkanımız biz teşkilatlara güvendiğini içimizden biri olan ve 9 yıl ilçe başkanlığımızı yapan Muzaffer Bıyık'ı belediye başkan adayı olarak açıklayarak gösterdi. Bize düşen de Cumhurbaşkanımıza karşı mahcup olmamaktır. Muzaffer Bıyık, bu teşkilatların bir evladı. İçimizden biri olarak belediye başkan adayı olması hepimizi mutlu etti. Hep birlikte 31 Mart'a kadar her türlü fedakarlığı yaparak gece gündüz çalışacağız. Elele gönül gönüle vererek seçimlerde başarılı olacağız ve Muzaffer Bıyık'ı belediye başkanı yapacağız" dedi.

SİZLERDEN KOPMAYACAĞIZ

Ziyaretlerde teşkilatlara teşekkür eden Başkan Adayı Muzaffer Bıyık "9 yıl sizlerle birlikte omuz omuza çalıştık. Mahalle teşkilatları partimizin en fedakar ve güçlü birimlerinin başında geliyor. Yıllardır sizlerle birlikte yol yürümekten dolayı çok mutluyum. Belediye başkanı seçildikten sonra yine sizlerden kopmayacağız. 31 Mart'ta da en büyük amacımız AK Parti'nin seçimden güçlü çıkması ve bu davanın güçlenerek yoluna devam etmesidir" ifadelerine yer verdi.