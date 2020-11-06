Bıyık, Tatoğlu ve Kadıoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca'dan Gebze'ye atanan Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ile Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca'dan Gebze'ye atanan Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ile Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Tatoğlu ve Kadıoğlu'nu makamında ziyaret eden ve Darıca'da birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Muzaffer Bıyık, görevlerinde başarılar diledi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretler hatıra fotoğrafı çekimiyle son bulurken Muzaffer Bıyık, misafirperverlikleri için Tatoğlu ve Kadıoğlu'na teşekkür etti. Tatoğlu ve Kadıoğlu da kendilerini ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık'a nazik ziyareti için teşekkür ettiler. - KOCAELİ