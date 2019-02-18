Bıyık, Yarenlerin Coşkusuna Ortak Oldu

Darıca Çankırılılar Derneği, geleneklerini en güzel şekilde Darıca'da yaşatıyor. Darıca Gençlik Merkezi'nde bulunan Has Oda'da Yaren Gecesi düzenleyen Çankırılı Yarenler, geleneksel kıyafetleri ve halk oyunlarıyla muhteşem bir gece yaşadı. AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık da AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve AK Parti İl Yöneticisi Sezai Ata'yla birlikte Yarenlerin gecesine katıldı.

YAREN KIYAFETİ GİYDİ

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık ve beraberindeki heyet geleneksel Yaren kıyafeti giyerken geleneksel yüzük ve arı oyunu gibi orta oyunlarının yanı sıra kaşık oyunu oynayarak Çankırılı Yarenlerin coşkusunu birlikte yaşadı. Oldukça samimi bir ortamda geçen Yaren Gecesi'nde kısa bir konuşma yapan Bıyık, "Çankırılı Yarenlerimizin geleneklerini yaşatmaları çok önemli. Geçmişimizi gelecek nesillere ulaştırmak adına bu geceler anlamlı. Belediye başkanı olduktan sonra belediye olarak biz de sizin geleneklerinizi yaşatmanız adına her zaman yanınızda olacağız" dedi.