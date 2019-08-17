Bıyıklarına 20 yıldır gözü gibi bakıyorlar

Hatay'da 20 yıldır hiç kesmedikleri bıyıklarını 80 santimetreye kadar uzatmayı başaran iki kuzen, haftada bir bakım yaptırıp saç kurutma makinesi ve saç spreyi kullanarak şekil verdikleri bıyıklarıyla ilgi odağı haline geldi.

Hatay'da 20 yıldır hiç kesmedikleri bıyıklarını 80 santimetreye kadar uzatmayı başaran iki kuzen, haftada bir bakım yaptırıp saç kurutma makinesi ve saç spreyi kullanarak şekil verdikleri bıyıklarıyla ilgi odağı haline geldi.

Arsuz ilçesi Derekuyu Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki evli ve 5 çocuk babası Mehmet Kurtulan, 39 yıl önce bıyık bırakmaya karar verdi. Uzun yıllar bıyığını uzatan Kurtulan, bir gün çay demlerken ocakta bıyığının bir bölümünü yaktı, kalp ameliyatı olurken de bıyığını kesmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 20 yıl önce tekrar bıyık uzatmaya karar veren Kurtulan, yaşıtı olan halasının oğlu Hüseyin Gündüz'ün de kendisine eşlik etmesini sağladı. Aradan geçen 20 yıl sonunda 80 santimetre bıyığa sahip olan ikili, bıyıklarına gözü gibi bakıyor.

Hayatlarına aynı şekilde devam etmekte kararlı olan iki kuzen, çevredekilerin yanı sıra şehir dışından gelenlerin de ilgi odağı oluyor. Haftada bir bakım yaptırdıkları bıyıklarına saç kurutma makinesi ve saç spreyi kullanarak şekil veren kuzenler, tellerin kopmaması için titizlikle davranıyor.

"Görenler fotoğraf çekmek için telefonlarına sarılıyor"

Mehmet Kurtulan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıl şoförlük yaptıktan sonra emekli olduğunu söyledi. Çocukluktan beri bıyığa hevesi olduğu anlatan Kurtulan, bıyığının hayatının bir parçası olduğunu belirtti. Vefat eden babasının da "pala" diye tabir edilen bıyıklara sahip olduğunu aktaran Kurtulan, şöyle devam etti:

"Bıyığım kesildikten sonra Allah'a şükür geri uzadı. Kuzenim de benden görüp bırakmaya başladı. Etraftan çok ilgi görüyoruz. Görenler hemen fotoğraf çekmek için telefonlarına sarılıyor."

Hüseyin Gündüz de bıyık bırakmaya dayısının oğlu Mehmet Kurtulan'dan esinlenerek başladığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır birlikte bıyık bıraktıklarını aktaran Gündüz, "Sabah kalkıp yaklaşık 40 dakika uğraşıyorum. Saç kurutma makinesi kullanarak taradıktan sonra saç spreyi yardımıyla şekil veriyorum. Akşam olduğu zaman da iyice yıkayıp yatıyorum. Bundan sonraki hayatımı da bıyıklarımla sürdüreceğim." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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