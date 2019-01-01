Son Dakika Haberleri: Bıyıklarını "Cumhur İttifakı Bıyığı" Olarak Notere Tasdik Ettirdi

Bıyıklarını "Cumhur İttifakı Bıyığı" Olarak Notere Tasdik Ettirdi

41 dakika önce

Bıyıklarını "Cumhur İttifakı bıyığı" olarak notere tasdik ettirdi Bıyıklarının ortasını kesip, kenarlarını bırakan Osmancık Belediye Başkan aday adayı Muhitdin Geçgin, bıyıklarının Cumhur İttifakı bıyığı olduğunu söylediANKARA - Bıyıklarının ortasını kesip, kenarlarını bırakan AK Parti'den...

Bıyıklarını "Cumhur İttifakı bıyığı" olarak notere tasdik ettirdi
Bıyıklarının ortasını kesip, kenarlarını bırakan Osmancık Belediye Başkan aday adayı Muhitdin Geçgin, bıyıklarının Cumhur İttifakı bıyığı olduğunu söyledi

ANKARA - Bıyıklarının ortasını kesip, kenarlarını bırakan AK Parti'den Osmancık Belediye Başkan aday adayı Muhitdin Geçgin, "Cumhur İttifakı bıyığı" olarak notere tasdik ettirdi.
AK Parti Ankara aday tanıtım programına katılan Osmancık Belediye Başkan aday adayı Muhitdin Geçgin, farklı bıyıkları ile dikkat çekti. 4 yıldır Cumhur İttifakı'na gönülden inandığını söyleyen Muhitdin Geçgin, "Ortası AK Parti, kenarı MHP, yani Cumhur İttifakı bıyığı. Ben bu bıyığı notere tasdik ettirdim. İnandığım bu dava dolayısıyla böyle bir bıyık bıraktım. Bu bıyığın başkası tarafından bırakılmasını istemiyorum, bırakılsa da benim haberim olsun" dedi.
Muhitdin Geçgin, bıyıklarının gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:09 Kaynak: İHA

Ankara, Osmancık, Politika
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