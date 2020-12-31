Biyodizel ham maddesi kanolada ekim alanı hızla artıyor - Son Dakika

Biyodizel ham maddesi kanolada ekim alanı hızla artıyor

31.12.2020 10:09
Biyodizel ham maddesi kanolada ekim alanı hızla artıyor, System.String[]

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, biyodizelin ham maddeleri arasına yer alan kanolada Türkiye genelinde ekim alanlarının hızla arttığını bildirdi.

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, biyodizelin ham maddeleri arasına yer alan kanolada Türkiye genelinde ekim alanlarının hızla arttığını bildirdi.

Borovalı, AA muhabirine, üreticiye önemli avantajlar sunan kanolada sözleşmeli tarım modeli ve sağlanan desteklerin tarlalara yansımaya devam ettiğini bildirdi.

Anadolu'nun tarım desenine uygun yağlı tohum bitkilerinin gelişiminin sağlanması ve tarımda dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında kanolanın özel bir konumunun bulunduğunu aktaran Borovalı, çiftçinin tercihi haline gelen bu üründe bu yıl ekili alanın 350 bin dekara ulaştığını kaydetti.

"Kanola ekili alanlarında İç Anadolu Bölgesi'nde önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 100'lük bir artış görülürken Güney Marmara ve Trakya'da yüzde 20'lik artış yaşandı" diyen Borovalı, şunları kaydetti:

"Bu yıl ülkemizde yaşanan kurak döneme rağmen kanola ekimi yapılan bölgelerden geçen yıla oranla daha olumlu neticeler almaya başladık. Kışlık olarak üretilebilen kanoladan yazlık ürünlere göre daha az sulama ve daha az masrafla iyi verim alınabiliyor. Hasat döneminde ise pazar sıkıntısı yaşanmadan alıcısını buluyor. Münavebe bitkisi olan ve ekicisine düzenli gelir sağlayan kanolanın yeni bölgelerde ekimini desteklemeyi sürdürüyoruz."

Kanolanın Ege'de de bu sene ilk defa Söke Ovası'nda ve Bodrum Mumcular'da toprakla buluştuğunu ifade eden Borovalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarımsal projeler ekibimiz Türkiye'nin her bölgesinde araştırmalarını sürdürüyor. Yeni bölgeler ve yeni yağlı tohum bitki türleri için Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı enstitülerle iş birliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 2021 yılında tohumluk deneme ekimleri sürdürülen pelemirin 30 tonluk ulusal stokunun oluşturulması ve 15 bin dekar alanda ekiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Anadolu'nun bitkisi olan pelemirin tekrar Anadolu'da kazandırılacağı proje ile kısa sürede tarım deseninde yerini alması bekleniyor."

Türkiye, Selçuk, Tarım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Biyodizel ham maddesi kanolada ekim alanı hızla artıyor - Son Dakika Ekonomi


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