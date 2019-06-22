'Biyodizel tarımıyla' gelirini 3'e katladı
48 dakika önce
Uşak'ta buğday, arpa ve nohut yerine kanola tarımına geçen üretici, gelirini üç kat artırmayı başardı.
Uşak
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:03
'ta buğday, arpa ve nohut yerine kanola tarımına geçen üretici, gelirini üç kat artırmayı başardı.
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