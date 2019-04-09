Biyodizelden Cari Açığa 845 Milyon Lira Katkı

Bitkisel ve hayvansal atıkların eklenmesiyle üretilen biyodizel yakıt, cari açığın kapanmasına önemli katkı sağlıyor.

Bitkisel ve hayvansal atıkların eklenmesiyle üretilen biyodizel yakıt, cari açığın kapanmasına önemli katkı sağlıyor.



Türkiye Gazetesi'nden Osman Çobanoğlu'nun haberine göre, Türkiye'de ilk defa 110 bin ton üzerinde biyodizel üretimi gerçekleştirilerek, enerji arzında stratejik bir adım atılmış oldu. Biyodizel sayesinde geçen yıl, cari açığın azalmasına 845 milyon liralık katkı sunuldu. Geçen yıl başından itibaren motorine, yüzde 0,5 biyodizel harmanlaması zorunlu hale getirilmişti. Türkiye'de, 2018 yılında 30 bin ton üzerinde kullanılmış yemeklik yağ toplanarak biyodizel üretiminde değerlendirildi. Bu adımın, 'sıfır atık' hedefine de önemli katkı verdiği belirtiliyor.



Öte yandan, sözleşmeli tarım yapılan miktar da yüzde 65 arttı. Tarım alanları daha verimli kullanılırken nadasa bırakılan alanların ekilmesi sağlandı. Enerji tarımı ile bir taraftan yeni yağlı tohum çeşitleri geliştirildi; diğer yandan ketencik, aspir ve kanola ile tarıma alan ve kaynak kazandırılmış oldu. Biyodizel ile ilgili adımlar, bu yıl da bütün hızıyla sürecek. 2019 yılında aspir, kanola, ketencik bitkilerine ilave olarak, jatroba ve diğer uygun yağlı tohumların üretilmesi amaçlanıyor. Harmanlanan miktarın bu sene 130 bin tona çıkarılması hedefleniyor. - ANKARA

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