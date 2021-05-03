Son dakika: Biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ediyor - Son Dakika

Biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ediyor

-Tesiste çıkan yangından duman ve alevler kilometrelerce öteden görüldü

-Evlerini korumak için çatılara çıktılar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki biyoenerji elektrik santralinde çıkan yangın devam ederken, santralin cüruf diye adlandırılan açık deposunda çıkan yangını söndürmek için onlarca itfaiye ekibi müdahale de bulunuyor.

Yangın, Çay ilçesinde bulunan özel bir şirkete ait biyoenerji elektrik santralinde meydana geldi. Aksam saatlerinde tesisin cüruf diye adlandırılan ve neredeyse tamamı ağaç köklerinden oluşan açık deposunda çıkan yangına ilk başta tesis çalışanları müdahale ederken, rüzgarında etkisi ile yangın bir anda büyüdü. Yüzlerce metrekarelik alanı saran alevleri söndürmek için Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçeleri ile belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri seferber oldu. Alev ve dumanların kilometrelerce öteden görüldüğü yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Vatandaşlar çatılara çıktı

Öte yandan, yangının meydana geldiği tesisin hemen yanı başında evleri bulunan vatandaşlar ise çatılara çıkarak alevlerin ev ve bahçelerine sıçramaması için hortumlarla su tuttular. Vatandaşların yoğun dumana rağmen çatılardan inmemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.