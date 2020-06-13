"Biyoenerji seansları" düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen iki kişi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, lüks villalarda "bioenerji seansları" düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kiraladıkları lüks villalarda bioenerji seansları düzenleyerek hastalıkları iyileştirdiklerini iddia eden ve kişilerin dini inanç ve duygularını istismar ettikleri belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 3'ü kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların ev ve araçlarında aramalar yapıldı. Dijital ve basılı dökümanlara el kondu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan İ.O. ile S.Ş. tutuklandı. N.K. ve A.E ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.