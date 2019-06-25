Son Dakika Haberleri: Biyofarma şirketi AbbVie Allergan'ı 63 milyar dolara alıyor
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Biyofarma şirketi AbbVie Allergan'ı 63 milyar dolara alıyor

1 saat önce

Küresel biyofarma şirketi AbbVie, İrlanda'da merkezli ilaç şirketi Allerga'ı nakit ve hisse senedi karşılığında yaklaşık 63 milyar lira karşılığında satın alacaklarını duyurdu.

Biyofarma şirketi AbbVie Allergan'ı 63 milyar dolara alıyor, System.String[]
Küresel biyofarma şirketi AbbVie, İrlanda'da merkezli ilaç şirketi Allerga'ı nakit ve hisse senedi karşılığında yaklaşık 63 milyar lira karşılığında satın alacaklarını duyurdu.
Anlaşmaya gore AbbVie Allergan'a her hisse için 188.24 dolar ödeyerek toplamda 0.8660 AbbieVie hisse senedi alacak. Bu fiyat Allergan'ın geçtiğimiz hafta 129.57 dolar olan kapanış fiyatından yüzde 45 daha fazla.
Bu değişimi iki şirket adına da eşsiz bir fırsat olarak değerlendiren AbbVie CEO'su Richard A. Gonzalez,  "AbbVie ve Allergan'ın birleşmesi, hastalar ve hissedarlar için hedeflediğimiz misyonumuza ulaştırmada bize yardımcı olacak. Yenilikçi bilime ve sektörde lider konumda olacak boru hattımıza odaklanırken  AbbieVie'nin çeşitliliği bize yardım edecek" dedi.
AbbieVie'nin hisseleri yüzde 9.18 düşerken Allergan hisseleri ise aynı dönem içerisinde yüzde 29.27 yükseldi. Anlaşmanın önümüzdeki yıl onaylanması bekleniyor.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:37 Kaynak: DHA
Allergan, Ekonomi
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