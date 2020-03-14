"Biyofrekans ve ozon tedavisiyle bağışıklık sisteminizi güçlendirin"

BURSA - İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şafak Dağlı, genel sağlığını güçlendirmek ve hastalıklardan uzak kalmak için biyofrekans ve ozon tedavisini önemli olduğunu söyledi.

Klasik tıp tedavilerinin yanı sıra hem iyileşmeyi hızlandıran hem de insanın kendi bünyesini iyileştirmeye yardımcı olan tamamlayıcı tıp yöntemlerinin olduğunu ifade eden Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şafak Dağlı "Çok fazla sayıda tamamlayıcı tıp yöntemi var. Biyofrekans ile ozon tedavisinin ikisi bir arada gayet uyumlu iyi sonuçlar alınmaktadır. Tamamlayıcı tıp yöntemlerini, hem hastalık teşhisi konmuş kişilerin tedavisinde, iyileşmeyen enfeksiyon hastalıkları ya da virüs enfeksiyonu, parazit enfeksiyonu gibi hastalıkların tedavisi gibi pek çok yerde kullanıyoruz. Genel sağlığını güçlendirmek isteyen, sık enfeksiyona yakalanan, yorgunluk hisseden, dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu ya da tam teşhisi konamayan baş ağrıları, kas ağrıları olan insanlar içinde bu yöntemi kullanılmaktadır. Tek tek kullanılabileceği gibi ozon ve biyofrekans tedavisi ikisi bir arada da kullanılabilir. Gayet başarılı iyi sonuçlar alındığı, yan tesire sebep olmayan özellikle biyofrekans hamilelerde ve küçük bebeklerde bile kullandığımız bir tedavi yöntemidir" dedi.

Bütün hastalıkların temelinde hücre dejenerasyonu, kronik enflamasyon, toksin maruziyeti, enfeksiyon ajanlarının maruziyetinin olduğunu belirten Dağlı, "Bunlarda ilerleyen dönemlerde hastalığa yol açmaktadır. Hastalık ortaya çıkmadan da destek için yorgunluk, halsizlik, ağrı, dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu gibi şikayetlerimiz olduğunda da ozon ve biyofrekans tedavisi çok etkilidir. Ozon tedavisi yılda bir defa kür şeklinde 12 seans yapılmasında fayda vardır. Bunda haftada bir veya hastanın durumuna göre müsaitse haftada iki defa uygulanmaktadır. Biyofrekans tedavisi de ortalama 8 seans kadar sürmektedir. Çok geniş bir tedavi alanı olan iki yöntemde kişiye özeldir" şeklinde konuştu.