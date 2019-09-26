Son Dakika Haberleri: Biyokaçakçılara 120 bin lira para cezası
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Biyokaçakçılara 120 bin lira para cezası

2 saat önce

Gümüşhane'de biyokaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 2 yabancı uyruklu kişiye toplam 120 bin 326 lira para cezası kesildi.

Biyokaçakçılara 120 bin lira para cezası, System.String[]

Gümüşhane'de biyokaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 2 yabancı uyruklu kişiye toplam 120 bin 326 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, dün gece Torul ilçesinin Bahçelik köyünde, şüpheli bir araç olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye geldi.

Güvenlik güçleri yaptıkları incelemede, aracın yanında, kelebek yakalamak amacıyla mor ışıklı aküyle çalışan düzenek ile içerisine kelebek hapsedilmiş kavanoz tespit etti.

Aynı saatlerde gelen benzer ihbar üzerine ekipler, Dibekli köyüne geçti.

Burada da aynı düzeneğin kurulu olduğunu gören ekipler, düzeneği bırakan şahısların tekrar olay yerine geleceğini değerlendirerek Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle beklemeye başladı.

Yaklaşık yarım saat sonra bıraktıkları düzeneği almak için olay yerine gelen İtalyan uyruklu Alessandro Floriani ve Macar uyruklu Balazs Benedek gözaltına alındı.

Savcılık izniyle şahısların arabalarında yapılan aramalarda bulunan düzenekle yakalanmış yaklaşık 700 kelebeğe el konuldu.

Biyokaçakçılık yaptıkları iddiasıyla söz konusu iki kişiye, toplam 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.

Gümüşhane, Jandarma, Torul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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