Biyokimya uzmanı, 2 aydır mücadele ettiği koronavirüse yenildi - Son Dakika

TRABZON'da, tıbbi biyokimya uzmanı Dr. Nizar Türker (42), koronavirüs nedeniyle 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aşı olmadığı öğrenilen Türker, meslektaşları tarafından son yolculuğa uğurlandı.

Kentteki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan tıbbi biyokimya uzmanı Dr. Nizar Türker, 2 ay önce koronavirüse yakalandı. Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan Türker, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde entübe edildi. Burada yaklaşık 1 aydır tedavi gören doktor Türker, önceki gece tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Covid-19 aşısı olmadığı öğrenilen Türker için Akçaabat ilçesi Kavaklı Rahman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Türker'in ailesi, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Akçaabat'ta dün ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Dr. Nizar Türker, aile mezarlığında toprağa verildi.