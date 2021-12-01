Son dakika: Biyokütle Enerji Santrali inşaatında iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Biyokütle Enerji Santrali inşaatında iş kazası: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da yapımı devam eden Biyokütle Enerji Santralinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Olay, Karaman- Ereğli Karayolu üzerinde yapımı devam eden Biyokütle Enerji Santralinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, santral inşaatında çalışmakta olan Y.Y. (22), isimli işçi kaynak yapıldığı sırada demir parçasının göğsüne çarpması sonucu yaralandı. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.