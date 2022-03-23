Biyoloji öğretmeni, kuluçka makinesinde civciv üreterek ders anlatıyor - Son Dakika
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Biyoloji öğretmeni, kuluçka makinesinde civciv üreterek ders anlatıyor

23.03.2022 10:29
Biyoloji öğretmeni, kuluçka makinesinde civciv üreterek ders anlatıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir lisede biyoloji öğretmeni Züleyha Kılınç, okulda kuluçka makinesinde civciv üreterek öğrencilerine ders anlatıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir lisede biyoloji öğretmeni Züleyha Kılınç, okulda kuluçka makinesinde civciv üreterek öğrencilerine ders anlatıyor.

Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli Kılınç, okulda bulunan kuluçka makinesinde üretim yaparak öğrencilerine hücre konusunda bilgiler verdi.

Kılınç, bu yöntemin başarılı olmasının ardından okula yeni alınan kuluçka makinesi ile tavuk ve bıldırcın yumurtası ile mavi yumurta üretti.

Üretim sırasında öğrencilerine biyoloji konuları arasında yer alan bilgiler aktaran Kılınç, bu sayede öğrencilerin derse odaklanmasını sağladı.

Yumurtalardan çıkan ve okulun bahçesinde oluşturulan kümeste bakılan civcivler, anaokulu öğrencilerinin de ilgisini çekiyor.

Züleyha Kılınç, AA muhabirine, biyoloji dersinde hücre konusunu anlatırken öğrencilerinin talepleri üzerine böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

İlk başta okuldaki eski kuluçka makinesini kullanarak 3 civciv elde ettiklerini belirten Kılınç, şunları anlattı:

"Sonra bıldırcın yumurtaları ile devam ettik. Şimdi tekrar tavuk yumurtalarımız, mavi yumurtalardan çıkan civcivlerimiz, paçalı tavuk veya Hint tavuğu olarak da bilinen farklı türlerin civcivleri çıktı. Okulumuzda uygulama anasınıfında 3-4-5 yaş gruplarımız var. Çocukların da çok dikkatini çekti. Hatta bir grubu aldık, yumurtadan tam çıkarken civciv gagasıyla yumurtayı deliyordu. Çok sevindiler."

Okulun müdürü Tuğrul Selimoğlu ise öğrencilerin bu sayede civcivin tüm gelişim sürecini takip etme fırsatı bulduğunu belirterek, "Bıldırcınlarımız da vardı. Onların da kuluçka dönemini izlediler. Bu proje hem biyoloji dersi için bir katkı sağladı hem de okulumuzdaki uygulama anaokulunda eğitim gören 3-4-5 yaş çocuklar için güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

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Anadolu Lisesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biyoloji öğretmeni, kuluçka makinesinde civciv üreterek ders anlatıyor - Son Dakika


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