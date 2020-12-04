Biyoloji projesiyle Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

Biyoloji projesiyle Türkiye birincisi oldu

04.12.2020 15:22
Biyoloji projesiyle Türkiye birincisi oldu, System.String[]

Öğrenci Meliha Nur Kılıç, 14. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda biyoloji projesi ile Türkiye birincisi oldu.

Öğrenci Meliha Nur Kılıç, 14. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda biyoloji projesi ile Türkiye birincisi oldu. Projede, kemoterapide en çok kullanılan ilaçlardan birinin etkileri, kanser hücre kültüründe araştırıldı.

Biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında düzenlenen 14. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nda, İSTEK Belde Okulları öğrencisi Meliha Nur Kılıç, biyoloji projesi ile Türkiye birincisi oldu.

KEMOTERAPİDE KULLANILAN İLACIN ETKİLERİNİ ARAŞTIRDI

Meliha Nur Kılıç projesinde, kanser kemoterapisinde en çok kullanılan ilacın etkisini kanser hücre kültüründe araştırdı. İlaç kanser hücre DNA'sındaki pürin bazlarına bağlanarak onarım mekanizmalarının bozulması üzerinden hücre ölümüne neden oluyor. Bununla beraber, kanser kemoterapisi sırasında özellikle beyin ve böbrek gibi organlarda yan etkileri görülebiliyor. Bu nedenle kanser tedavisinde kullanılacak dozun sağlıklı hücreleri en az etkileyebilecek doza düşürülmesi amacıyla öncelikle bu ilacın etkin dozunu; insan vücudundaki tümör dokusunun iç kısmındaki hipoksik ortamı taklit etmek için oksijen glükoz kısıtlamasının etkin doza katkısını ve kanserde olumlu etkinliği ile bilinen diyetin bu ilaca etkisine olan katkısını anlamak için sadece glikoz kısıtlamasının rolünü araştırdı.

"PROJENİN DEVAMINDA SAĞLIKLI HÜCRELERDE DENEME YAPMAK İSTİYORUM"

Çalışmalarının üçüncü aşamasında glikoz içermeyen besi yeri kullandığını belirten Meliha Nur Kılıç "Bu projenin devamında diyet kısıtlamasını taklit amacıyla kullandığım glikoz kısıtlamasını hem kanser hem de sağlıklı hücrelerde denemek istiyorum. Düşükten başlayarak farklı glikoz kısıtlamasına kanser ve sağlıklı hücrelerin duyarlılığını moleküler mekanizmaları ile değerlendireceğim. Bir sonraki aşamada ise deney hayvanlarında kanser modeli yaparak çalışmalarımı genişletmek istiyorum" dedi.

"GENETİK MEKANİZMALARININ ÇALIŞMALARINI GÖRMEK ÇOK SEVİNDİRİCİ"

Türkiye birinciliği kazanan Meliha Nur Kılıç, "Öncelikle öğretmenimin teşviki ile proje yarışmasına katılma imkanı bulmak ve sonrasında TÜBİTAK panellerinde projemi sunmak harika bir deneyimdi. Bu proje sayesinde hücre çalışmalarının sonsuz olduğunu fark ettim. Çalışmalarda hücrelerin ölüm süreçlerini gözlemleyebilmek, genetik mekanizmalarının çalışmalarını görmek beni çok sevindirdi. Bundan sonra da laboratuvarda çalışmak istiyorum" diyerek duygularını ifade etti.

"PROJE KANSER HASTALARI ADINA ÇOK ÖNEMLİ"

İSTEK Belde Okulları Kampüs Müdürü Mustafa Yalçınkaya, danışman öğretmen Çiğdem Şahin ve öğrencisi Meliha Nur Kılıç'ı tebrik ettiğini ifade etti. Bu projenin Türkiye'deki ve tüm dünyadaki kanser hastaları adına çok önemli olduğunu belirten Yalçınkaya, "İSTEK Belde Okulları olarak, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası projelere katılmalarını teşvik ediyoruz. Her öğrenciyi yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda yönlendiriyoruz. Meliha Nur ve diğer tüm öğrencilerimizin gelişimlerini önemseyip, sahip olduğumuz tüm imkanlarla destek vermeye devam edeceğiz" dedi.


Biyoloji projesiyle Türkiye birincisi oldu
Biyoloji projesiyle Türkiye birincisi oldu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Biyoloji projesiyle Türkiye birincisi oldu - Son Dakika


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