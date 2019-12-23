Biyolojik ailesini arayan genç kadının 4 aile adayı şaşkınlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Biyolojik ailesini arayan genç kadının 4 aile adayı şaşkınlığı - Son Dakika

Biyolojik ailesini arayan genç kadının 4 aile adayı şaşkınlığı

6 saat önce

Antalya'da yaşayan 1 çocuk annesi Dilek Yakar, 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenmesinin ardından gerçek ailesini gözünün önündeki bir doğum lekesiyle aramaya başladı.

Biyolojik ailesini arayan genç kadının 4 aile adayı şaşkınlığı, System.String[]

Antalya'da yaşayan 1 çocuk annesi Dilek Yakar, 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenmesinin ardından gerçek ailesini gözünün önündeki bir doğum lekesiyle aramaya başladı. Bugüne kadar ailesi olabileceğini söyleyen 4 kişinin iletişime geçmesi, Yakar'ı umutlandırdı.

Kepez ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar, 20 Mart 1991 tarihinde doğumundan hemen sonra Çallı bölgesindeki bir kadın doğum polikliniğine kundak ve eşarba sarılı olarak bırakıldı. Orada görevli hemşire tarafından bir aileye evlatlık olarak verildi. Yıllar boyu alınan aile tarafından itinayla büyütülen Yakar'a öz ailesinin yokluğu aratılmadı. Bugün bir yuva kuran Yakar'ın bir de çocuğu bulunuyor. Ev hanımı Dilek Yakar, bundan 13 ay önce evlatlık verildiğini öğrenince büyük şok yaşadı. Ailesinden tüm detayları öğrenen Yakar, gerçek ailesini aramaya başladı. Bırakıldığı polikliniğe giden Dilek Yakar, oranın kapandığını, o dönemki doktorun öldüğünü, hemşirenin ise yaşlandığını ve bir şey hatırlamadığını öğrendi. Gözünün önündeki doğum lekesiyle aramalarına devam eden Dilek Yakar, Kumluca ilçesinde de araştırma yaptı. Aradan geçen 13 aylık sürede Yakar, gerçek ailesinden bir ize ulaşamadı. Bir televizyon programına ve haberlere çıkmasının ardından ise Yakar'ın hayatında önemli gelişmeler oldu.

"RESMİ BAŞVURU YAPAN YOK"

Sosyal medya ve telefonla 4 kişi, Yakar'la ailesi olabileceğini söyleyerek iletişime geçti. Arayanların bazıları, "Ben senin babanım, ben kardeşinim, ben ablam olabilirim, ailen biziz" dedi. Her arayanın doğduğu tarih ve günü anlattığını aktaran Dilek Yakar, "Kent merkezinden bir kişi, Döşemealtı ilçesinden bir aile aradı. Diğer iki kişi ile telefon üzerinden görüştük ama detaylı bir bilgi olmadı. Gerçek ailemi olduğunu iddia edenler arasında resmi bir başvuru yapan yok. Anlatılanlar arasında da kopukluk olunca kafam karışıyor. Bu şekilde aramalar olduğu için az da olsa umutlanıyorum. Belki ailem olabilir diye. Kötü şeyler değil, iyi şeyler düşünüyorum. Acaba olur mu diye" ifadelerine yer verdi.

4 AİLESİ OLDU

Kendisini evlatlık olarak büyüten ailenin yanında biranda 4 ailesinin ortaya çıktığını dile getiren Yakar, en büyük hayalinin gerçek ailesine ulaşmak olduğunu kaydetti.

(İsa Akar/İHA)

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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