Son Dakika Haberleri: Biyolojik atığın hazine arazisine boşaltıldığı iddiası
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Biyolojik atığın hazine arazisine boşaltıldığı iddiası

1 saat önce

Biyolojik atığın hazine arazisine boşaltıldığı iddiasıDİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin, biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası sonrası, jandarma ekipleri olaya el koyarak sahadaki çalışmayı durdurdu.

Biyolojik atığın hazine arazisine boşaltıldığı iddiası
DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin, biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası sonrası, jandarma ekipleri olaya el koyarak sahadaki çalışmayı durdurdu.
Biyolojik arıtma tesisinden çıkan atığı, DİSKİ'ye ait kamyon ve iş makineleri ile Karabaş Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 dönümlük hazine arazisine boşalttığı iddia edildi. DİSKİ görevlilerinin atıkları hazine arazisi üzerinde biriktirerek üzerini toprakla örtmeye çalıştığı iddiaları üzerine Diyarbakır'ın Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede tedbir alınıp sahadaki çalışma durduruldu. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce de analiz edilmek üzere bölgedeki atıklardan numune toplanarak incelemeye alındığı öğrenildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede oluşan su birikintilerinin hayvanlar için tehdit oluşturduğu görüldü.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:32 Kaynak: İHA
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